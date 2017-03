Vụ kiện lạ: đòi quyền bốc mộ

Có thể áp dụng tập quán Theo quy định tại điều 3 Bộ luật dân sự 2005, trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng quy định tương tự của pháp luật. Trường hợp tranh chấp này chưa được pháp luật dự liệu, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án và các cơ quan hành chính theo quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, theo tôi có hai vấn đề mà những người có liên quan cần quan tâm: - Nếu di nguyện của cha mẹ ông S. lúc sinh thời là muốn yên nghỉ tại mảnh đất gia tộc thì cần tôn trọng di nguyện đó cũng như phong tục tập quán của người Việt Nam (nhất là miền Nam) là mồ yên mả đẹp và mồ mả của ông bà vẫn có người trông nom, chăm sóc thì không nên di dời. - Nếu yêu cầu di dời mồ mả của cha mẹ là để tiện bề trông nom, thờ phụng (do không có ai chăm sóc) cũng như ý nguyện của người chết là ở gần con cháu thì việc di dời phù hợp với đạo đức, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Do đó, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể, gia tộc nên tổ chức vận động, thuyết phục các bên tìm ra hướng giải quyết phù hợp với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Thạc sĩ luật DƯƠNG TUẤN LỘC Không phải việc gì cũng giải quyết bằng luật Theo tôi, sự từ chối thụ lý của tòa án là có cơ sở bởi tranh chấp này có phần cá biệt, không nằm trong các loại tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. Đáng ghi nhận là UBND xã cũng đã nhiều lần hòa giải giữa các bên nhưng rất tiếc là chưa có kết quả. Tinh thần chung của pháp luật là khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở. Có một thực tế là cha mẹ của ông S. đang an nghỉ chung với nhiều người thân trong gia tộc đúng theo ý nguyện trước khi qua đời và lâu nay vẫn được chăm lo nhang khói. Do vậy, có lẽ nên duy trì tình trạng ổn định của hai ngôi mộ, mà nói theo cách thông thường là mồ yên mả đẹp theo tâm linh của số đông người Việt. Muốn vậy, hai chú cháu nên nỗ lực thương lượng để vừa giữ gìn được tình thân vừa hạn chế những xung đột không đáng có. Luật sư TRẦN THỊ MIỀN