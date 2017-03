Vụ kiện "lô cốt": Không chấp nhận bồi thường thiệt hại kinh doanh

Tác động tích cực của vụ kiện Việc thực hiện dự án công cộng là nghĩa vụ của Nhà nước, nhằm phục vụ dân sinh chứ không phải riêng cho gia đình tôi. Trong khi đó, theo Bộ luật Dân sự đã nêu rõ, chủ đầu tư - Sở GTVT đã vi phạm quy tắc xây dựng, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh nên phải bồi thường. Đây không phải là vấn đề lớn và luật đã quy định thì cứ theo đó mà thực hiện. Vụ kiện kéo dài và tôi đã phải mất nhiều thời gian, công sức để đeo bám. Dù kết quả không như mong muốn, tôi cũng mừng vì tòa án đã thụ lý, xem xét yêu cầu đòi bồi thường về thất thu trong kinh doanh do việc thực hiện các công trình công cộng kéo dài gây ra. Yêu cầu này mới mẻ, chưa có tiền lệ nhưng qua đó sẽ có tác động đến thái độ, trách nhiệm của các đơn vị có chức năng khi thực hiện các dự án công cộng, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. Ông NGUYỄN VĂN LANG, người kiện Sở GTVT Diễn biến vụ kiện Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, đây là vụ kiện chưa có tiền lệ liên quan đến việc thi công gói thầu số 7 ở dự án Vệ sinh môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (do nhà thầu Trung Quốc thực hiện). Thời gian hoàn thành gói thầu này dự kiến chỉ ba năm (từ cuối năm 2003 đến cuối năm 2006) nhưng thực tế đã kéo dài đến đầu năm 2012. Quá trình thi công đã làm nhà ông Nguyễn Văn Lang hư hỏng và đóng cửa quán ăn. Từ năm 2005, ông Lang đã khiếu nại, yêu cầu bồi thường 360 triệu đồng tiền thất thu kinh doanh và 60 triệu đồng tiền sửa chữa hư hỏng nhà. Ban đầu ông Lang chưa xác định được “bị đơn” nên gửi đơn đến nhiều cơ quan. Sở Giao thông Công chính (nay là Sở GTVT) cũng bối rối vì cho đây là… chuyện lạ. Sau đó, UBND TP xác định trách nhiệm thuộc về Sở GTVT. Năm 2012, TAND TP xử sơ thẩm, tuyên buộc bị đơn bồi thường 50 triệu đồng thiệt hại do nhà ông Lang bị hư hỏng. Ông Lang kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm buộc Sở GTVT bồi thường trên 470 triệu đồng tiền hư hỏng nhà cửa, tiền mất thu nhập kinh doanh…