Vụ kiện lô cốt: Tòa phúc thẩm bác đơn ông Lang

Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo yêu cầu bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu Bình (SN 1972, ngụ Bình Thạnh) cùng ông Nguyễn Trí Dũng ( SN 1968, ngụ quận 10) và bị đơn là Sở Giao thông Vận tải TP HCM.Bà Bình và ông Dũng ủy quyền cho cha mình là ông Nguyễn Văn Lang là đại diện hợp pháp để “đáo tụng đình”.Căn nhà 12/7 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1 của ông Lang sau khi được giải tỏa đã trở thành mặt tiền và con cái ông sử dụng ngôi nhà này để buôn bán, kinh doanh.Năm 2005, Sở Giao thông Vận tải TP HCM là chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu xây dựng Tmec & Chec-3 là đơn vị thi công công trình tuyến bao giếng S 27 kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.Quá trình thi công đã gây lún nứt và đơn vị thi công dựng lô cốt làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình ông Lang. Ngày 22-2-2006, ông Lang đại diện cho bà Bình và ông Dũng gởi đơn khiếu nại đến Sở Giao thông Vận tải TP HCM và Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP HCM, UBND TP HCM yêu cầu bồi thường thiệt hại.Các cơ quan chức năng đã nhiều lần giải quyết nhưng các bên vẫn không thỏa thuận được nên nhờ tòa án phán quyết.Theo đó, ông Lang yêu cầu Sở Giao thông Vận tải TP HCM bồi thường 252 triệu đồng bao gồm mất thu nhập trong 42 tháng, mỗi tháng 6 triệu đồng cộng với lãi suất ngân hàng trong 42 tháng số tiền 105 triệu đồng. Về phần thiệt hại nhà cửa, ông yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng (gồm 60 triệu tiền thiệt hại và 60 triệu do trượt giá).Xử sơ thẩm tháng 12-2012, TAND TP HCM đã tuyên buộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM bồi thường cho ông Lang số tiền 50 triệu đồng khắc phục nhà của bị hư hỏng do ảnh hưởng của công trình bao giếng S27 thuộc dự án Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.Không chấp nhận phán quyết này, ông Lang đã kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên buộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM bồi thường 477 triệu đồng tiền hư hỏng nhà cửa, tiền mất thu nhập kinh doanh và TAND TP HCM phải có trách nhiệm bồi thường cho ông 370 triệu do chậm đưa vụ án ra xét xử làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, chi phí đi lại và tiền thuê luật sư.Cấp phúc thẩm nhận định việc ông Lang yêu cầu bồi thường 252 triệu tiền mất thu nhập là không có cơ sở vì ông không thể đưa ra bằng chứng, tài liệu, hóa đơn chứng minh quán ăn thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, về phần bồi thường hư hỏng nhà cửa, ông Lang không có khiếu nại kết quả của cơ quan giám định nên tòa chấp nhận phán quyết của cấp sơ thẩm. Riêng về việc ông Lang yêu cầu TAND TP HCM bồi thường 370 triệu đồng, HĐXX cũng cho rằng không có căn cứ.Cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông Lang, tuyên y án sơ thẩm, buộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM có trách nhiệm thanh toán cho ông Lang số tiền 50 triệu đồng hư hại nhà cửa mà tòa sơ thẩm đã tuyên.