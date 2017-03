Vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn: Không liên quan đến công tác cán bộ

15 giờ 35: Cuộc họp báo kết thúc.

15 giờ 30: Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu thông tin Đỗ Cường Minh đã tử vong. Do nghi phạm đã tử vong, cơ quan công an không khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thông tin về khẩu súng mà ông Minh gây án, Thiếu tướng Chiêu khẳng định vũ khí này trang bị đúng họ tên, số súng, vẫn còn giấy phép sử dụng. "Chắc chắn vì con người quá quen cho nên anh em không kiểm tra những thứ mang theo trong người, trong cặp" - ông Chiêu nói. Theo giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, phòng làm việc của ông Cường được thiết kế cửa kính, loại súng K59 tiếng nổ không lớn, Minh bắn ông Cường trước. Khi lên phòng ông Tuấn, có rất nhiều người nhìn thấy, cứ nghĩ là anh em gặp nhau bình thường. Đến khi xảy ra tiếng súng nổ mọi người mới xông vào. Khi công an đến, khẩu súng đã hết đạn, không có hệ thống giảm thanh.



Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

15 giờ 20: Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh, cũng cho biết cuộc họp HĐND buổi sáng hôm nay gần như không có nội dung gì để mời ông Minh đến dự, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, các cơ quan công an đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Yên Bái đang trong một cơn bão lòng, cùng với đó là cơn bão số 3. Tất cả phải chủ động, bình tĩnh và thống nhất giải quyết các vụ việc để ổn định sớm nhất, đồng thời chủ động phòng ngừa, đối phó với cơn bão số 3.

Bà Trà thông tin thêm sau khi Thủ tướng có buổi làm việc đã chỉ đạo sáu việc: Tập thể Ban Thường vụ bình tĩnh, đoàn kết, đảm bảo mọi hoạt động bình thường; công an và quân sự phối hợp để giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; các lực lượng y, bác sĩ của Bộ Y tế và bệnh viện tại chỗ tập trung cứu chữa các nạn nhân theo hướng còn nước còn tát, điều động một trực thăng sẵn sàng vận chuyển nếu đưa về Hà Nội; động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tỉnh đã thành lập hai ban tang lễ để làm tốt nhất công tác hậu sự, tuy nhiên chưa có giờ tổ chức tang chính thức.

Không liên quan đến công tác cán bộ

Nhận xét về nghi phạm Đỗ Cường Minh, bà Trà cho hay ông Minh là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong cuộc sống gia đình, có thể do diễn biến trong nội tâm, có giây phút không làm chủ được nên có thể cực đoan, dẫn đến hành động như vậy.

Về câu hỏi của PV, sự việc xảy ra lần này liệu có liên quan đến công tác cán bộ hay không, bà Trà nói: Không liên quan đến công tác cán bộ. Tỉnh đã làm rất nghiêm túc và bài bản, đã hoàn tất căn bản việc sắp xếp bộ máy biên chế theo quy định hiện hành. Riêng Sở Nông nghiệp, do số lượng cán bộ lớn nên phải thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy nên có chậm hơn. Quá trình làm việc rất chặt chẽ, chú trọng công tác tư tưởng và lòng dân. Do đó không có cơ sở liên quan đến công tác cán bộ.

Nghi phạm đang được cấp cứu tại bệnh viện



Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Trước câu hỏi của PV về nguyên nhân dẫn đến sự việc nghiêm trọng này, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết: Việc có mâu thuẫn tình ái hay làm ăn hay không, hiện đang tập trung làm tốt công tác an ninh trên địa bàn, hiện công tác khám nghiệm chưa xong.

Ông Cường và ông Tuấn tử vong lúc 13 giờ 5 phút. Nghi phạm Minh đang được các bác sĩ cứu chữa ở BV tỉnh. Khẳng định nguyên nhân mâu thuẫn hay không thì chưa có đủ căn cứ để trả lời, hẹn vào hôm khác. Vũ khí của đối tượng do Bộ Nông nghiệp cấp cho lực lượng kiểm lâm, cấp cho Minh. Trong báo cáo gửi Bộ Công an, đây là khẩu K59, được trang bị cho Minh.

. PV: Có thư tuyệt mệnh hay trăn trối gì không?

+ Thiếu tướng Chiêu: Hiện tại đang phối hợp cùng Tổng cục An ninh, CQĐT Bộ Công an đang kiểm tra nơi làm việc, nơi ở của Minh để tìm kiếm nên chưa khẳng định có thu được thư tuyệt mệnh hay lời trăn trối gì của Minh.

Thông tin từ tỉnh Yên Bái cho biết vào lúc 14 giờ 30 chiều nay 18-8, tỉnh Yên Bái sẽ họp báo thông tin về vụ việc bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn vào sáng cùng ngày.



14 giờ 40: Cuộc họp báo chính thức bắt đầu.



Ba vị chủ trì cuộc họp báo: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh, ông Hà Đức Hoan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tổn thất lớn của tỉnh Yên Bái

Mở đầu cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu: Đây là tổn thất rất lớn của nhân dân, tập thể cán bộ, đảng viên tỉnh Yên Bái. Tôi mong rằng cuộc họp báo sẽ là một dịp không chỉ thông tin và từ đáy lòng mình, mong muốn nhà báo chia sẻ sự mất mát này. Sau cuộc họp báo hôm nay, thông tin tới các độc giả có thể chia sẻ mất mát với chúng tôi. Đó là mong muốn bằng cả tấm lòng.

Bà Trà thông tin theo kế hoạch, sáng nay, HĐND sẽ tổ chức kỳ họp thứ hai, thời gian dự kiến khai mạc là 8 giờ, riêng đại biểu HĐND tỉnh có mặt sớm hơn để làm thủ tục cần thiết chuẩn bị cho giờ khai mạc. Khoảng 7 giờ sáng, ông Minh đã đến phòng làm việc của ông Cường, dùng súng K59 bắn vào ông, sau đó di chuyển sang phòng ông Tuấn (cách đó khoảng 150 m), dùng súng bắn vào ông Tuấn. Rồi ông Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông Tuấn. Chỉ ít phút sau, lãnh đạo tỉnh nhận được tin, đã chỉ đạo khẩn trương, huy động tối đa lực lượng đưa cả ba người đến BV đa khoa tỉnh, gọi cho bộ trưởng Bộ Y tế, trực tiếp mời hai kíp bác sĩ ở Bạch Mai và Việt Đức lên. Kịp thời báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước,... Tỉnh đã tập trung tối đa các lực lượng cứu chữa cho các nạn nhân, đề nghị Bộ Quốc phòng và báo cáo Thủ tướng huy động các giáo sư, bác sĩ giỏi nhất tăng cường cho Yên Bái. Thủ tướng đã điều động một trực thăng. Tất cả đều tập trung cao độ cấp cứu các đồng chí. Xem thêm: Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ nổ súng vào lãnh đạo tỉnh Yên Bái Đồng thời chỉ đạo công an tỉnh huy động lực lượng cần thiết để phong tỏa các địa bàn trọng yếu để đảm bảo an ninh trật tự. Triệu tập gấp cuộc họp ban thường vụ để tập trung, xử lý. Trong đó nhiệm vụ số một là ổn định tư tưởng nhân dân, đây là một vụ việc chưa từng có ở đất nước chúng ta, tỉnh hoãn cuộc họp HĐND, các đại biểu trở về địa phương của mình ổn định địa bàn,...

Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh: TUYẾN PHAN

14 giờ 25: Cuộc họp báo do bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh, ông Hà Đức Hoan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Hiện tại, bà Trà và ông Hoan đã có mặt, cuộc họp chỉ chờ sự có mặt của giám đốc Công an tỉnh Yên Bái sẽ chính thức bắt đầu. Theo quan sát của PV, có khoảng 30 cơ quan báo chí đã có mặt tại cuộc họp báo.

14 giờ 15: Hiện tại ở các khu hành chính tỉnh Yên Bái, BV đa khoa tỉnh đang có rất nhiều lực lượng chốt chặn. ----------------------------------------------------- Theo thông tin ban đầu, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương. Nghi phạm dùng súng bắn hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Người này cũng đã dùng súng tự sát ngay sau đó.

Các nạn nhân đã được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái. Một êkíp chuyên gia về tim mạch, chấn thương sọ não BV Việt Đức đã gấp rút lên Yên Bái hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ trọng án.

Tuy nhiên đến trưa nay, ông Cường và ông Tuấn đã tử vong. Đến 15 giờ 26 phút, nghi phạm Minh tử vong.