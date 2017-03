Vụ “Lấy tiền của vợ cũng bị tội”: Xử lý hình sự là quá nặng!

Truy cứu tội trộm cắp là phù hợp Người vợ thừa nhận đây là tài sản có được do hai vợ chồng làm ra trong quá trình hôn nhân, tức người vợ có đóng góp một nửa trong đó. Tuy không thể phân định người chồng có bao nhiêu, người vợ bao nhiêu trong khối tài sản chung này nhưng vẫn phải thừa nhận có tài sản của vợ. Anh chồng có hành vi lén lút lấy khối tài sản mà trong đó có phần không phải của mình thì vẫn phải bị truy tố, xử lý tội trộm cắp tài sản. Luật sư TẠ QUANG TÒNG,

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk Phạm tội vì xâm phạm tài sản của người khác Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, vợ chồng Cần kết hôn với nhau năm 1988, quá trình chung sống có tạo lập được một số tài sản do vợ giữ. Sau đó hai người sống ly thân nhưng vẫn cùng sống chung một nhà, mỗi người một phòng, tài sản chung do vợ quản lý, cất giữ. Nhiều lần Cần kêu vợ đưa tiền để chữa bệnh nhưng không được đáp ứng. Khi vợ đi vắng, Cần ở nhà dùng kìm, vít đục két sắt lấy tài sản, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra và vợ con. Tài sản là tiền Cần đem gửi, tài sản là vàng thì Cần đem chôn giấu. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thực hiện đã cấu thành tội trộm cắp tài sản. Hành vi là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân và ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Tuy nhiên, xét một số tình tiết giảm nhẹ tại phiên tòa như bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản chiếm đoạt đã thu hồi trả lại cho vợ và vợ cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho chồng nên tòa tuyên phạt bị cáo bảy năm tù.