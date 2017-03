Vụ “Lơ lửng số phận một SV”: Vẫn chưa thể phán quyết có tội hay oan...

Vướng lao lý vì vụ đánh nhau Một ngày đầu năm 2009, hai nhóm thanh niên, trong đó có Đoàn Xuân Lộc hẹn nhau đến một quán karaoke để giải hòa mâu thuẫn nhưng lại đánh nhau làm hai người bị thương. Sau đó ba người bị phạt tù về tội cố ý gây thương tích. Riêng Lộc, cơ quan điều tra cho rằng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên truy nã... Tuy nhiên, tại tòa Lộc khai rằng thời gian này Lộc vẫn ở nhà bình thường. Tháng 1-2009 xảy ra vụ án thì tháng 6-2009, Lộc đến Công an thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP Thủ Dầu Một) làm chứng minh nhân dân, hơn một năm sau thi đậu vào một trường cao đẳng tại TP.HCM. Bốn tháng sau ngày nhập học, Lộc đến công an phường làm giấy tạm vắng thì bị bắt..., bị TAND thị xã Thủ Dầu Một phạt ba năm tù dù ngay từ đầu bị cáo kêu oan, hôm xảy ra vụ án bị cáo đang ngồi uống nước cùng bạn gái gần nơi ẩu đả... Trong phiên xử phúc thẩm sau đó, người bị hại khẳng định người gây thương tích cho họ không phải là Lộc. Những người làm chứng và người liên quan cho rằng không trực tiếp nhìn thấy Lộc đánh ai. Thậm chí có nhân chứng còn cho rằng không biết mặt Lộc vì Lộc không có mặt ở hiện trường… Sau khi xem xét, TAND tỉnh Bình Dương tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu do có nhiều vi phạm trong việc khởi tố; thủ tục xác minh lý lịch bị can, truy nã, bắt người... Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, tháng 1-2012, bản kết luận điều tra mới không thay đổi so với bản kết luận cũ. Một tháng sau, VKSND thị xã có cáo trạng mới nhưng nội dung cũng không mới.