Vụ logo ‘xe vua’: Bộ GTVT khen thưởng Cục cảnh sát hình sự BCA

Bộ Trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao tặng tập thể Cục cảnh sát hình sự. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, tập thể và các cá nhân của Cục cảnh sát hình sự được Bộ GTVT trao tặng số tiền 300 triệu đồng.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Cục Cảnh sát hình sự đã thành lập chuyên án nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình theo dõi các trinh sát phát hiện nhiều loại logo khác nhau, trong quá trình điều tra phát hiện hai logo của Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới tự ý bán cho các lái xe có nhu cầu. Mỗi logo các đối tượng bỏ ra 1 nghìn đến 2 nghìn đồng ,nhưng lại bán với giá 3 triệu đồng/logo. Sau đó họ thành lập một tổ chức để nắm hoạt động của lực lượng chức năng trên đường rồi báo về "trung tâm chỉ huy" để thông báo cho các lái xe né và vượt những trạm có lực lượng chức năng: "Ngoài ra các đối tượng còn móc nối với cán bộ để nắm tình hình hoạt động của các lực lượng này, khi xe nào có dán logo bị bắt thì đến xin, khi xin không được thì xin giảm nhẹ và nộp phạt".



Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự

Cũng theo ông Hồ Sĩ Tiến, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra mở rộng: "Hiện Bộ Công an cũng đang tiếp tục chỉ đạo chúng tôi làm quyết liệt, sai đâu xử đấy, kể cả cán bộ công an, thanh tra giao thông, nhằm xử đúng người đúng tội. Tuy nhiên chúng tôi cũng kiến nghị Bộ GTVT cần có biện pháp để ngăn tình trạng dán logo này, vì khi bị bắt nghi can còn khai không chỉ mình họ làm việc trên mà ở TP.HCM còn có vài chục nhóm như vậy".

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, đây là điểm hết sức nhức nhối trong công tác kiểm soát tải trọng xe. Bộ Trưởng ghi nhận những góp ý của của Cục cảnh sát hình sự và hứa sẽ có thông tư quy định về dán logo.

Trước đó, Cục cảnh sát hình sự đã bắt giữ bảy người gồm Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Trần Quốc Thái và Nguyễn Văn Phúc (tất cả đều ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đây là đường dây do Vân cầm đầu, chuyên bán logo “xe vua” nhằm giúp xe quá tải, quá khổ lưu thông trót lọt trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, C45 cũng đang truy bắt Trần Văn Thới (tự Út, ngụ huyện Bình Chánh), người cầm đầu một đường dây khác tương tự.