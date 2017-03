Vụ lọt hố ga chết người: Cẩu thả trong thi công

Công trình phải có rào chắn vững chắc Theo Thông tư 50/2015 của Bộ GTVT, ở các công trình đường bộ đang khai thác vẫn được thi công xây dựng một số công trình nhưng phải có giấy phép của Cục Quản lý đường bộ (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) hoặc Sở GTVT. Một trong những căn cứ quan trọng để được cấp phép là phải có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân thi công phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và chịu mọi trách nhiệm về sự mất an toàn giao thông do thi công gây ra. Ngoài ra, UBND TP cũng có Quyết định 09/2004 quy định về xây dựng công trình thiết yếu (viễn thông, điện lực, cấp thoát nước…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Quyết định 09 yêu cầu khi thi công phải đảm bảo cho người và phương tiện qua lại an toàn, thông suốt. “Đối với các công trình thi công dở dang, để chướng ngại vật trên đường phải có rào chắn vững chắc, cẩn thận và lắp dựng đầy đủ biển báo, đèn (ban đêm) hoặc cờ (ban ngày) báo hiệu; phải có người điều tiết giao thông…”. Quyết định này cũng không quên định nghĩa rào chắn là vật dùng để ngăn chặn, bao quanh khu vực thi công, được cấu tạo vững chắc, an toàn và mỹ quan nhằm cách ly phạm vi công trường với khu vực xung quanh. Ông Nguyễn Bật Hận, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP, cho biết thêm nếu các đơn vị thi công không có biển báo, rào chắn theo quy định và không tổ chức thi công theo phương án được duyệt sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2016. G.NGHĨA