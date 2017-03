Vụ lúa không trổ bông do đèn đường: Đề nghị hỗ trợ 1,8 tỉ đồng

Tại buổi họp báo chiều 6-1, ông Liêu Trung Ngươn - phó giám đốc Sở NN&PTNT Long An - cho biết UBND tỉnh Long An chính thức có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hỗ trợ 1,8 tỉ đồng cho nông dân hai xã Thanh Phú và Tân Bửu (Bến Lức) bị thiệt hại do đèn đường chiếu sáng làm lúa không trổ bông.

Yêu cầu nhanh chóng bồi thường vụ lúa “điếc”Theo ông Ngươn, sau khi UBND huyện Bến Lức và Sở NN&PTNT Long An tiến hành khảo sát thực tế vùng lúa bị thiệt hại, đã có con số cụ thể là 63ha, với 170 nông dân bị ảnh hưởng.



Theo TƯỜNG VÂN (TTO)