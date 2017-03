Vụ Luân "con" giết người: Bác đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa

Trong phần thủ tục sáng nay, đại diện hợp pháp của người bị hại- ông Đặng Xuân Hoặc- đã yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa Lê Văn Ban vì nghi ngờ vị này không khách quan trong vụ án.



Cụ thể, ông Hoặc đưa ra các lý do sau: Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại không được sao chụp quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; tòa án đề nghị thay đổi tội danh cho bị cáo; trong phần thẩm vấn tại phiên tòa sáng 28-7, chủ tọa đã không khách quan khi xét hỏi “nhỏ nhẹ’’ với các bị cáo; tổ chức phiên tòa kéo dài (từ 28-7 đến 2-8), cuối cùng hoãn vì quyền lợi của bị cáo.



Sau khi hội ý, HĐXX bác đề nghị của ông Hoặc. Theo đó, luật sư không được sao chụp hồ sơ ở tòa án do thời điểm đó, hồ sơ đã được chuyển qua VKSND TPHCM và tòa án đã yêu cầu luật sư liên hệ với VKS; trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, tòa án đã ghi rõ đề nghị xem xét tội danh giết người đối với các bị cáo.



Theo tinh thần cải cách tư pháp, HĐXX chỉ hỏi không truy, trách nhiệm bảo vệ cáo trạng thuộc về VKSND; ngày 28-7, luật sư Phan Tùng Lâm- người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Luân (tức Luân "con", đàn em Dung Hà) không có mặt, luật sư còn lại thì Luân từ chối, phiên tòa không thể tiếp tục vì Luân bị truy tố tội danh giết người với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình- cần phải có luật sư để bảo đảm quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.



Tóm lại, HĐXX là những người có đủ tư cách pháp lý để xét xử vụ án này.



Trong buổi sáng nay, HĐXX tiến hành thẩm vấn Vũ Văn Luân và đồng phạm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.





Ngô Quang Trưởng và các đồng phạm tại phiên tòa trước đó



Trước đó, ngày 28-7, TAND TPHCM đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng đến ngày 2-8, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt luật sư bào chữa cho Vũ Văn Luân (bị truy tố về 3 tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản).Theo cáo trạng, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải được thành lập vào tháng 7-2000 do Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ (giám đốc và phó giám đốc) cùng góp vốn kinh doanh.Năm 2005, do mâu thuẫn nên ông Sỹ đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi gian dối của Trưởng trong quá trình lập hồ sơ xây dựng dự án Khu dân cư xã Bà Điểm (Hóc Môn - TPHCM). Từ đó, Trưởng nảy sinh ý định thuê người đánh ông Sỹ.Vũ Văn Luân đã được giám đốc Trưởng cho một mảnh đất tại dự án của Công ty Hoàng Hải và từ mối quan hệ thân tình này, Luân đã nhận lời, nhờ Nguyễn Thế Việt cùng đàn em “xử lý” ông Sỹ giúp Trưởng.Ngày 15-10-2009, khi trên đường ra về từ cuộc họp cùng với Trưởng tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM, ông Sỹ đã bị đàn em của Luân "con" ra tay sát hại.Tại phiên tòa trước đó, trả lời thẩm vấn, Ngô Quang Trưởng thừa nhận do mâu thuẫn làm ăn, tức giận việc ông Sỹ làm đơn tố cáo các sai phạm của mình nên đã mượn tay giang hồ đánh dằn mặt ông Sỹ chứ không yêu cầu sát hại ông.Vũ Văn Luân phủ nhận việc lên kế hoạch cho đàn em gây án, đồng thời phủ nhận việc Trưởng có cho mình một mảnh đất.Các bị cáo còn lại cũng quanh co chối tội, cho rằng không hay biết về kế hoạch vụ mưu sát trên.Dự kiến phiên tòa lần này kéo dài đến ngày 9-9.Theo T.Trâm (NLĐ)