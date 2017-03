Vụ luật sư kiện công ty xổ số: Chủ tờ vé số trúng đặc biệt là người khác

Tại cuộc họp báo, đã xuất hiện một người xưng là Trương Tấn Tài, ngụ huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), chủ tờ vé số nói trên. Theo ông Tài, ngày 3-9, ông mua ba tờ vé số của Công ty Xổ số Bình Phước bỏ trong túi áo, sau đó bị mắc mưa, ông quên mất nên đem áo đi giặt. Sáng 5-9, ông mới phát hiện ra, bèn lấy ba tờ vé số bị nhàu nát bỏ lên nắp nồi cơm điện đang nóng để hong khô rồi đem đi ủi. Sau khi dò kết quả xổ số bằng điện thoại, biết một tờ số đó trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng, ông lên Bình Phước đến công ty xổ số lãnh thưởng nhưng bị từ chối.

Sau đó, ông Tài đã đến Văn phòng luật sư Thành Vinh nhờ tư vấn pháp lý. Tại đây, ông đã giao tờ vé số nhàu nát nói trên cho luật sư Thành cùng cam kết chỉ lấy 1 tỉ đồng nếu nhận được tiền thưởng… Đến ngày 13-10, ông Tài đã làm tờ thông báo có nội dung “chấm dứt hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý” với luật sư Thành vì ông phát hiện ra luật sư Thành đã tự mình đứng đơn khởi kiện yêu cầu công ty xổ số Bình Phước trả thưởng.

Ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty Xổ số Bình Phước, cho biết công ty sẽ đề nghị TAND tỉnh Bình Phước đình chỉ vụ kiện trên vì luật sư Thành không phải là chủ nhân thật sự của tờ vé số. Về phần ông Tài, để ông này có thể lãnh thưởng được, ông Hoàng nói sẽ cần phải thực hiện ba bước: Bước thứ nhất là xác định đúng đường đi của tờ vé số từ công ty đến người mua trùng khớp với quy trình đường đi mà công ty xác minh. Bước thứ hai, ông Tài cần phải lấy lại tờ vé số trên từ luật sư Thành để đi giám định đó là tờ vé số thật, do Công ty In của Bộ Tài chính in ra. Bước thứ ba là sẽ xác định tờ vé số trên được in trước hay sau giờ mở thưởng bằng cách mở kho cùi vé còn lưu lại công ty để đối chiếu.

Cũng theo ông Hoàng, khả năng lãnh thưởng của ông Tài rất cao vì trước đó, công ty đã xác định được bước thứ nhất là tìm ra đúng đường đi của tờ vé số từ công ty đến đại lý Mai Hữu Ánh, qua tay người bán lẻ bán cho ông Tài.

Trao đổi với PV, luật sư Thành thừa nhận giữa ông và ông Tài có ký một hợp đồng dịch vụ pháp lý, trong đó ông Tài ủy quyền toàn bộ trọng trách cho ông để đòi số tiền trên. Vì vậy, luật sư Thành cho rằng ông đứng tên khởi kiện là điều tất nhiên, miễn ông có thể nhận từ công ty xổ số 1,5 tỉ đồng theo hợp đồng. Nay ông Tài muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thanh toán toàn bộ chi phí ban đầu và chi phí phát sinh như án phí khởi kiện, phí giám định, chi phí tự động thanh lý hợp đồng. Bởi lẽ hợp đồng có nêu rõ hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng khi bản án có hiệu lực pháp luật. Do ông Tài không đồng ý trả các khoản trên nên hai bên vẫn chưa thỏa thuận được…

