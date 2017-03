Vụ “Luật sư “tố” bị điều tra viên xúc phạm”: Liên đoàn Luật sư Việt Nam lên tiếng

Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền hành nghề của luật sư mà còn xúc phạm đến uy tín, thanh danh của luật sư. Phía Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư đề nghị Văn phòng Luật sư Vạn Lý liên hệ trực tiếp với Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư để bàn biện pháp phối hợp giải quyết. Đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương, nếu có văn bản trả lời hoặc im lặng thì ngay lập tức báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam để có biện pháp can thiệp kịp thời bằng văn bản.

Trước đó, ngày 1-11, VKSND tỉnh Trà Vinh đã chuyển đơn khiếu nại của luật sư đối với Đại úy T. (điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú) đến Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh để giải quyết theo thẩm quyền. Trong khi đó, cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Thuyền (Trưởng Công an huyện Trà Cú) khi trao đổi qua điện thoại cho biết: “Đã nhận được đơn khiếu nại do cấp trên chuyển xuống, đã giao thanh tra tiến hành làm rõ theo quy trình”.

Anh Hợp cho biết gia đình vẫn mong muốn nhờ luật sư bào chữa cho em mình. Ảnh: GIA TUỆ

Cũng theo Thượng tá Thuyền, chưa xác định thời gian cụ thể để có kết quả xử lý vì đơn khiếu nại đặt ra nhiều nội dung, nhiều vấn đề do đó phải kiểm tra, rà soát cụ thể từng việc một. “Đây chỉ là thông tin một phía phản ánh, phải kiểm tra, xác minh để làm rõ đúng sai như thế nào, từ đó sẽ có thông tin trả lời” - Thượng tá Thuyền cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) gửi đơn đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, trưởng Công an huyện Trà Cú và viện trưởng VKSND huyện Trà Cú để khiếu nại vụ việc liên quan đến Đại úy T. Cụ thể là khiếu nại việc chưa cấp giấy bào chữa hoặc văn bản trả lời chính thức cho luật sư về việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa; trong quá trình tiếp xúc với đại diện gia đình bị can (có file ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa đại úy T.) người này đã có lời nói xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm đối với hoạt động hành nghề luật sư...

Luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý) cho rằng Đại úy T. đã có những hành vi và lời nói không chuẩn mực, vượt quá nhiệm vụ được phân công là không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10-2012, Văn phòng Luật sư Vạn Lý được gia đình anh Lý Văn Hợp nhờ cử luật sư bào chữa cho em trai của anh (đang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em).

Theo chỉ định của văn phòng, luật sư Nguyễn Văn Đức đến Công an huyện Trà Cú nộp đầy đủ các thủ tục theo quy định để xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa. Tiếp đó, luật sư Đức được anh Hợp báo là anh đã được điều tra viên thụ lý vụ án mời đến làm việc. Buổi này, điều tra viên cho biết em anh từ chối luật sư. Tiếp đó, anh Hợp cung cấp cho luật sư file ghi âm mà anh bảo đã ghi lại nội dung trao đổi tại trụ sở công an giữa anh với Đại úy T. Trong file ghi âm có những câu như: “Tao thấy vụ của em mày đã rõ rồi, không cần luật sư làm gì”. “Nó là luật sư tư nhân đi xe ô tô qua đây chứ không phải luật sư nhà nước mà làm không cho mày”...

GIA TUỆ