Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Đình chỉ chuyên môn 1 bác sĩ và 2 y tá

Đó là bác sĩ Cao Thị Hường và hai nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang và Cao Thị Tình.

Ông Tiến cho biết thêm: “BS Hường và chị Giang, chị Tình bị tạm đình chỉ công tác chuyên môn không có thời hạn, không cho họ tham gia trực, không tiếp xúc với bệnh nhân. Chúng tôi yêu cầu BS Hường và chị Giang, chị Tình hằng ngày đến BV viết tường trình, viết bản tự kiểm điểm và chờ cấp trên có kết luận nguyên nhân chính dẫn đến mẹ con sản phụ - chị Vân tử vong. Sau khi có kết luận của cấp trên, chúng tôi sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với BS Hường và chị Giang, chị Tình”.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, theo người thân chị Vân cho biết: khoảng 11g 30’ ngày 8-3, chị Vân chuyển dạ sinh con nên được đưa đến khoa Sản, BV Đa khoa Diễn Châu. Tại đây, các y tá, BS đã khám và xét nghiệm máu, nước tiểu cho chị Vân. Đến khoảng 15g chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, mẹ chồng chị Vân) có đề nghị với các y, BS cho chị Vân sinh bằng phương pháp mổ lấy con ra vì thai nhi to (thai nhi 41 tuần tuổi, chẩn đoán nặng 4,3 kg), tuy nhiên các BS lại cho chị Vân đẻ chỉ huy (sinh thường). Đến 18g cùng ngày, chị Vân đau bụng dữ dội nhưng chưa sinh con. Đến khoảng 2030’, chị Vân bị băng huyết, các BS cấp cứu và chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu để mổ. Đến 21g đêm 8-3, phía y tá, BS ra thông báo với người thân rằng cả mẹ và con sản phụ đã tử vong.

Trong đêm 8-3 và sáng 9-3, rất đông người thân của chị Vân đã bức xúc kéo đến BV yêu cầu BV làm rõ cái chết của mẹ, con chị Vân và “bắt đền”, làm rõ trách nhiệm của các y, BS…

Trưa 9-3, sau khi lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu, BV Đa khoa Diễn Châu đối thoại với người thân chị Vân thì người thân không yêu cầu mổ tử thi, phía BV đồng ý hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình. Người thân đã đồng ý đưa thi thể mẹ, con chị Vân về nhà tổ chức lễ an táng.

Ông Tiến cho rằng: “Ban đầu, cổ tử cung chị Vân mở hết, đầu lọt cao. Khoảng gần 21g đêm 8-3, sản phụ Vân có biểu hiện sốc, mệt lả, không thấy cơn co tử cung. Đến 21g2’ đêm 8-3, BS đưa sản phụ lên bàn mổ thì huyết áp sản phụ tụt, mạch nhanh, thở nhanh. Chúng tôi đã tiến hành hội chẩn, mổ cắt tử cung cầm máu để cứu sản phụ nhưng cả sản phụ và thai nhi đều đã mất. Nguyên nhân được xác định ban đầu dẫn đến mẹ con sản phụ tử vong là do vỡ tử cung, mất máu. Chúng tôi đã thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ trách nhiệm, quy trình, thái độ chăm sóc của kíp trực”.

* Ngày 10-3, Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Sở này khẩn trương cáo nhanh về quá trình theo dõi chuyển dạ, diễn biến ca đẻ của sản phụ Vân về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Hội đồng chuyên môn cần đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của BV Đa khoa Diễn Châu đối với sản phụ Vân, để có kết luận và hướng giải quyết cụ thể, cũng như trả lời gia đình và công luận.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Nghệ An cần tiếp tục chỉ đạo các cơ sở chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em trên địa bàn toàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc tăng cường các giải pháp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh mà Bộ Y tế đã từng có văn bản chỉ đạo.