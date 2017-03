Vụ MH370 mất tích: Nỗi ám ảnh mang tên 'máy bay ma'

Sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines biến mất đầy bí ẩn trong ngày 8/3, nhiều giả thuyết khác nhau đã xuất hiện, bao gồm việc nó có thể là nạn nhân của hiện tượng "máy bay ma" khét tiếng.

Trước MH370, đã có 5 chiếc máy bay chở khách biến thành "máy bay ma".

1. Chuyến bay 522 của Hãng Helios Airways

Vụ tai nạn xảy ra hồi năm 2005, trên một chiếc Boeing 737 thuộc Hãng Helios Airways của Cộng hòa Síp. Đội hậu cần dưới mặt đất đã đưa hệ thống điều chỉnh áp suất của máy bay về chế độ chỉnh tay, thay vì tự động, để kiểm tra một sự cố rò khí. Hệ thống không bao giờ được bật trở lại chế độ tự động.

Cuộc điều tra tai nạn sau này cho thấy các phi công đã có vài cơ hội phát hiện sơ suất, nhưng họ không chỉnh sửa lỗi. Kết quả là chỉ 13 phút sau khi máy bay bắt đầu hành trình từ Cộng hòa Síp tới Prague, áp suất không khí trên máy bay đã giảm. Chuông báo động vang lên trên máy bay. Nhưng các phi công, bởi không còn minh mẫn do tác động của hiện tượng thiếu ô-xy, đã hiểu sai ý nghĩa của tín hiệu. Ngay cả khi mặt nạ ô-xy đã tự động rơi xuống cho các hành khách sử dụng, chiếc máy bay vẫn tiếp tục leo cao.

Chiếc máy bay ngưng liên lạc với đài không lưu và bay vào không phận Hy Lạp, nước đã đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 lên ngăn chặn. Các phi công quân sự nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, với 2 phi công của chiếc Boeing 737 đổ gục trên ghế và hành khách vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Một khoảnh khắc hy vọng lóe sáng khi một tiếp viên vẫn còn tỉnh táo do dùng bình dưỡng khí riêng, cố đi vào khoang lái và nắm lấy quyền điều khiển máy bay.

Tuy nhiên người tiếp viên đã hành động quá muộn. Chiếc máy bay đã cạn kiệt xăng nên đâm thẳng xuống một ngọn núi bên ngoài Athens. Toàn bộ 121 người trên máy bay thiệt mạng.

Một phần xác chiếc "máy bay ma" số 552 của Hãng Helios Airways

2. Chiếc Learjet của Payne Stewart

2 thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách, gồm tay golf trứ danh Payne Stewart, đã chết trong một sự kiện “máy bay ma” ở Aberdeen, Mỹ, hồi năm 1999. Chiếc máy bay cất cánh từ Tây Bắc Florida để tới Dallas và sự cố xảy ra chỉ sau đó có 14 phút.

Không thấy phi công trả lời, chính quyền Mỹ đã điều máy bay quân sự lên kiểm tra. Nhưng các phi công quân sự chẳng thấy gì ngoài việc các cửa sổ tối màu của máy bay bị mờ hơi nước và bám băng - dấu hiệu về tình trạng khoang máy bay mất áp suất. Sau khi máy bay rơi, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đánh giá nguyên nhân gây tai nạn có thể do các phi công mất khả năng lái, do cabin đột ngột giảm áp vì lý do không xác định.

3. Máy bay chở các công nhân mỏ Australia

Tháng 9/2000, một chiếc máy bay cánh quạt hiệu Beechcraft King Air chở 8 người rời khỏi Perth, Australia và lên đường tới một thị trấn khai mỏ nằm cách đó 600km. Nhưng khoảng 30 phút sau khi máy bay cất cánh, nó bắt đầu leo lên độ cao rất lớn.

Khi nhân viên kiểm soát không lưu hỏi phi công chuyện gì xảy ra, ông này trả lời bằng một giọng líu nhíu, trước khi im lặng. Vài phút sau, micro bị ngắt và trong 5 giờ tiếp theo, máy bay lượn vòng quanh Australia, với hành khách rơi vào tình trạng bất tỉnh vì thiếu áp suất trong khoang. Chiếc máy bay cuối cùng rơi tại vùng Tây Bắc của đất nước, nằm cách điểm khởi hành hơn 3.000km.

4. Vụ rơi máy bay Bo Rein

6 tuần sau khi được Đại học bang Lousiana thuê để huấn luyện đội bóng bầu dục, Bo Rein đã chết do đi trên một chiếc máy bay ma. Chuyến bay trên chiếc Cessna 2 cánh quạt dự kiến dài 40 phút đã trở nên chết chóc khi viên phi công đảo hướng để tránh bão. Sau khi đạt độ cao 7.600m, máy bay mất liên lạc với đài không lưu và tiếp tục leo cao. Nó dừng lại ở độ cao 13.000m, lớn hơn rất nhiều trần bay tối đa dành cho loại máy bay này.

Chiếc Cessna bay lững lờ trên không và sau hành trình kéo dài hơn 2.000 km, nó đã đâm xuống một vùng biển sâu 300m ngoài khơi tiểu bang Virginia. Nhà chức trách tin viên phi công đã bất tỉnh do máy bay đột ngột giảm áp, dẫn tới tai nạn.

5. Vụ tai nạn ở vịnh Mexico

Bác sĩ Peter Hertzak rời nhà ở Louisiana, Mỹ, vào 6h43 sáng tháng 4/2012 và lên máy bay để tới Sarasota, Florida. Ông đã không bao giờ tới đích. Người ta phát hiện sự cố khi thấy chiếc máy bay của ông lượn vòng tròn liên tục trên Vịnh Mexico.

Khi Hertzak không trả lời đài không lưu, 2 chiếc F-15 đã được điều đi kiểm tra. Các phi công nhìn thấy Hertzak trong tình trạng không còn cử động và kính chắn gió của máy bay bị đóng băng. Sau 2 giờ bay lòng vòng, chiếc máy bay bắt đầu tụt dần độ cao trước khi hạ cánh nhẹ nhàng xuống nước và chìm nghỉm. Nguyên nhân khiến máy bay của Hertzak trở thành “máy bay ma” không được làm rõ.

Theo Tường Linh (Tổng hợp)

Thể thao & Văn hóa