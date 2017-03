Vụ năm công an đánh chết nghi can: Không bãi nại vì không muốn có thêm ai chết oan nữa!

Phó Chánh án TAND Tối cao NGUYỄN SƠN: Phải đảm bảo xử đúng pháp luật Khi có kháng cáo, kháng nghị bản án này, TAND Tối cao sẽ chỉ đạo TAND tỉnh Phú Yên giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các tòa (đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm) báo cáo cụ thể về vụ án để kiểm tra, giám sát. Vụ này TAND TP Tuy Hòa cũng đã từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng phía VKS bảo lưu quan điểm truy tố nên theo quy định thì tòa chỉ có thẩm quyền xét xử không vượt quá giới hạn truy tố, trong trường hợp cần thiết thì tòa thì sẽ thực hiện quyền kháng nghị. Đây cũng là một trong những điểm vướng mắc rất lớn mà TAND Tối cao đã kiến nghị sửa đổi trong luật tố tụng hình sự sắp tới. Còn những ý kiến cho rằng có nơi xử thế này, nơi xử thế khác, tội này tội khác, hay án còn nhẹ… thì đó là do trách nhiệm của tòa đã xét xử có đúng pháp luật hay chưa. Trách nhiệm của TAND Tối cao là giám sát việc xét xử phải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. TS DƯƠNG THANH BIỂU, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao: Làm rõ có bỏ lọt người, lọt tội hay không? Kết quả phiên tòa sơ thẩm gây ra nhiều băn khoăn trong dư luận về việc xử có đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hay không. Sự băn khoăn này càng có cơ sở khi chính ông chánh án TAND TP Tuy Hòa đã phát biểu trên báo chí rằng: Xử như vậy vì mối quan hệ, vì bị áp lực. Vì thế, trong vụ án này nếu không có kháng cáo, kháng nghị thì án sẽ có hiệu lực. Trong trường hợp này thì viện trưởng VKSND Tối cao hoặc chánh án TAND Tối cao có quyền rút hồ sơ lên để nghiên cứu xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm với lý do là mức án như tòa sơ thẩm TP Tuy Hòa tuyên là chưa thỏa đáng. Thứ hai, hành vi làm chết người mà xác định tội dùng nhục hình cũng là chưa thỏa đáng. Do đó cần phải xem lại cả về tội danh, mức án và nhất là có bỏ lọt người, lọt tội trong vụ án này hay không. BÌNH MINH - THÀNH VĂN ghi