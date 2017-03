Vụ năm công an đánh chết nghi can: “Nếu tòa tuyên án luôn là rất nguy hiểm!”

Dự kiến hôm nay (3-4) tòa tuyên án Sau ba ngày xét xử (từ ngày 26 đến 28-3), TAND TP Tuy Hòa đã tuyên bố nghị án (kéo dài) và dự kiến chiều nay (3-4) tòa sẽ tuyên án. Theo hồ sơ, khoảng 2-3 giờ sáng 13-5-2012, anh Ngô Thanh Kiều đang ngủ ở nhà thì bị công an đến còng tay bắt đi (dù không có lệnh bắt). Suốt ngày hôm đó, anh Kiều không được cho ăn uống và bị tra tấn, đánh đập liên tục. Đến chiều thì anh Kiều tử vong khi đang trên đường đưa đến bệnh viện.



Vợ (mặc áo tang), hai con và chị của anh Ngô Thanh Kiều, nạn nhân bị năm công an đánh chết. Ảnh: TẤN LỘC Giám định trên người anh Kiều có đến 72 vết thương khác nhau, do ngoại lực tác động. Biên bản pháp y cho thấy hầu hết nội tạng đều tổn thương. Giám định kết luận nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não. Năm công an tham gia xét hỏi, tra tấn và đánh chết anh Kiều bị truy tố về tội dùng nhục hình gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy) và thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành (cả ba đều là cán bộ điều tra, trinh sát Công an TP Tuy Hòa). Trong đó, Thành bị truy tố theo khoản 3 Điều 298 BLHS (mức án từ năm năm đến 12 năm tù). Bốn bị cáo còn lại ban đầu bị truy tố khoản 2 nhưng sau bất ngờ được chuyển xuống truy tố khoản 1. Tại tòa, đại diện VKS đề nghị xử phạt Thành từ năm năm đến năm năm sáu tháng tù (giam), bốn bị cáo còn lại đều được đề nghị hưởng án treo.