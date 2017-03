Vụ năm công an ở Phú Yên đánh chết người: Gia đình anh Kiều đã kháng cáo

Chiều 10-4, gia đình anh Ngô Thanh Kiều, nạn nhân bị năm công an đánh chết, đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 26-3 của TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên). Cùng với việc kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, gia đình anh Kiều còn đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, phó Công an TP Tuy Hòa, ba tội danh là dùng nhục hình, bắt, giữ người trái pháp luật và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đơn kháng cáo (do chị Võ Thị Tâm, vợ anh Kiều, đại diện hợp pháp của bị hại ký tên) cho rằng ngày 13-5-2012, ông Lê Đức Hoàn là người trực tiếp ra lệnh cho cán bộ cấp dưới bắt anh Kiều trái pháp luật, biết các cán bộ dưới quyền đánh anh Kiều nhưng không ngăn cản nên phải chịu trách nhiệm hình sự các tội trên. Ngoài ra, gia đình anh Kiều còn đề nghị giám định lại thương tích của anh Kiều ở vùng bụng và vùng ngực. “Khi chứng kiến mổ tử thi, tôi thấy vùng bụng chồng tôi bị dập nhiều khúc ruột. Ở vùng ngực, tim, gan, phổi, lá lách đều dập hết. Tôi yêu cầu làm rõ những ai đã gây ra những thương tích này” - chị Tâm viết trong đơn kháng cáo.

Theo chị Ngô Thị Tuyết (chị ruột anh Kiều), ngay sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bốn trong năm bị cáo công an đã mang 42 triệu đồng đến xin khắc phục thêm và xin gia đình viết giấy bãi nại. Tuy nhiên, gia đình anh Kiều không chấp nhận.





Gia đình anh Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa sơ thẩm mới đây. Ảnh: TẤN LỘC

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thân (cha của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) cho biết Thành đã gửi đơn kháng án kêu oan vì cho rằng mình không đánh anh Kiều. Bị cáo Thành đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của những người đã đánh chết anh Kiều nhưng không nhận tội.

Như đã thông tin, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 3-4, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) năm năm tù về tội dùng nhục hình. Cùng tội này, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên) bị hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) 15 tháng tù treo, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 12 tháng tù treo.

Sau phiên tòa, dư luận và báo chí cho rằng bản án xử năm công an tội dùng nhục hình là không chính xác, mức án dành cho các bị cáo quá nhẹ, không tương xứng với hành vi tra tấn, đánh đập dã man dẫn đến nạn nhân bị chết của các bị cáo công an.

Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo giải quyết vụ án theo đúng pháp luật và báo cáo kết quả cho Chủ tịch nước.

TẤN LỘC