Vụ năm công an Phú Yên đánh chết nghi can: Đánh chết người và mức án 5 năm

Sau ba ngày rưỡi xét xử và nghị án kéo dài, chiều 3-4, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên án vụ năm công an đánh chết anh Ngô Thanh Kiều chỉ vì nghi anh liên quan đến một vụ trộm.

Hành vi và mức án

Tòa xác định trong khoảng thời gian canh giữ anh Kiều từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 13-5-2012, Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đã dùng dùi cui cao su đánh vào đầu anh Ngô Thanh Kiều gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cả ba đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) đã còng tay anh Kiều, dùng dùi cui cao su thay phiên nhau đánh vào đùi, chân nạn nhân, gây chấn thương phần mềm.

Từ đó, tòa xác định Thành là bị cáo có tính chất, mức độ phạm tội nghiêm trọng nhất nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội nên phạt năm năm tù. Tòa phạt các bị cáo Quyền hai năm tù, Mẫn một năm sáu tháng tù. Tòa cho rằng Quang, Huy có mức độ phạm tội nhẹ hơn nên cho hai bị cáo này được hưởng án treo, cụ thể Quang 15 tháng tù treo, Huy một năm tù treo.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gần 70 triệu đồng, buộc Công an TP Tuy Hòa phải cấp dưỡng nuôi hai con anh Kiều mỗi tháng 575.000 đồng/cháu.





Các bị cáo nghe tòa tuyên án trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an. Ảnh: TẤN LỘC

Viện không truy nên tòa không xét

Tòa cũng nhắc lại trước đây tòa đã trả hồ sơ cho VKSND TP Tuy Hòa để điều tra bổ sung nhưng Viện không chấp nhận.

Cụ thể, ngày 28-6-2013, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu Viện cùng cấp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Quang, Quyền, Mẫn, Huy, Thành về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu Viện thu thập chứng cứ để xác định ngoài bị can Thành còn có ai khác đánh vào đầu anh Kiều hay không…

Tuy nhiên, ngày 26-8-2013, Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa Lê Minh Chánh có công văn gửi TAND TP Tuy Hòa cho rằng: Các bị can trên đều là cán bộ công an, được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ, mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với anh Kiều. Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc tòa án yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự các bị can trên tội cố ý gây thương tích là không cần thiết. Do đó Viện vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

Tòa cũng bác các đề nghị của luật sư Võ An Đôn (bảo vệ cho gia đình bị hại) yêu cầu khởi tố ông Lê Đức Hoàn, phó Công an TP Tuy Hòa, các tội bắt, giữ người trái pháp luật, dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa cho rằng không có chứng cứ thể hiện ông Hoàn có chỉ đạo việc dùng nhục hình nên không có căn cứ chấp nhận đề nghị của luật sư. Tòa cho rằng ông Hoàn cùng các cán bộ công an khác có dấu hiệu bắt, giữ người trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và Viện không truy tố nên HĐXX không xét.

Tòa nhận định, với trách nhiệm là Phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án 312T, trực tiếp phân công cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ điều tra nhưng ông Hoàn không theo dõi, giám sát, nhắc nhở nên để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa cho rằng sai phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và VKS không truy tố nên HĐXX không xét.

“Đánh người man rợ như thế mà chỉ bị vài năm tù”

Ngay sau khi tòa tuyên, gia đình bị hại đứng giữa tòa gào khóc phản đối bản án vì cho rằng tòa xử quá nhẹ, không tương xứng với hành vi dã man, đánh người đến chết của các công an.

Chị Ngô Thị Tuyết (chị anh Kiều) uất ức: “Luật pháp ở đâu mà tòa xử lạ vậy? Công an đánh người man rợ như thế mà chỉ bị vài năm tù. Bị cáo Thành có tình tiết giảm nhẹ nào đâu mà chỉ phạt năm năm tù? Còn hai bị cáo Quyền, Mẫn đánh em tôi, gây ra mấy chục vết thương mà ở tù chỉ có một năm mấy, hai năm. Dù có bán nhà tôi cũng đi đến tận cùng để đòi lại công bằng cho em tôi”.

Hàng trăm người dân đến nghe tòa tuyên án cũng bức xúc không kém. Họ không chịu ra về mà tập trung trước sân tòa để phản đối. “Tòa xử kiểu này người dân còn gì tin vào luật pháp! Nay mai công an tiếp tục đánh chết người rồi chỉ bị vài năm tù, chỉ có dân là mất mạng” - ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa) bày tỏ.

Luật sư Võ An Đôn nói: “Đây là một bản án chà đạp lên pháp luật, lên dư luận xã hội. Bản án này sẽ gây mất lòng tin của người dân về sự nghiêm minh của luật pháp. Gia đình bị hại sẽ kháng cáo và tôi sẽ tiếp tục kiến nghị khởi tố ông Hoàn vì cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng”.

Điều lạ là ngay cả luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Thành, cũng bày tỏ: “Tòa nói áp dụng pháp luật nhưng tôi chả hiểu đó là pháp luật nào. Tôi nghĩ pháp luật Việt Nam không dung chứa kiểu truy tố, xét xử như vậy. Hàng loạt vấn đề của vụ án đã rõ như ban ngày nhưng bản án cố tình bỏ qua, đó là hàng loạt sai phạm trong tất cả các khâu từ điều tra, truy tố đến xét xử”.

TẤN LỘC