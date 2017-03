Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt: Y án chung thân cho bà Liễu

- Thứ nhất: Lời khai báo của anh Hùng trước khi chết.



- Thứ hai: Thực nghiệm hiện trường bằng việc ném xăng trên mặt đất trong khi thực tế là một cái giường được che bằng mùng có vi phạm tố tụng hay không?

Đại diện VKS cho rằng đã trả lời thỏa đáng, lời khai báo của anh Hùng đã được điều tra làm rõ, việc thực nghiệm hiện trường là đúng pháp luật.





- 15 giờ 54 phút: HĐXX tuyên bố kết thúc trang luận. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, bị cáo Liễu xin mẹ nhà báo Hoàng Hùng tha thứ và xin HĐXX giảm nhẹ án để sớm được trở về với con. Sau lời nói cuối cùng của bà Liễu, HĐXX đã vào trong nghị án.

- 16 giờ 00 phút: Chủ tọa phiên tòa đang tuyên án. Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được kết luận bị cáo đã có hành vi dùng xăng đốt chồng. Do bị cáo có mối quan hệ bất chính, nợ nần nên thường xuyên mâu thuẫn với chồng. Do vậy bị cáo mới có hành vi đốt chồng. Trong khi đó cơ quan điều tra không chứng minh được có đồng phạm trong vụ án và bản án của TAND tỉnh Long An là có căn cứ và đúng pháp luật. Những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được cấp sơn thẩm xem xét. Ngoài ra không có tình tiết giảm nhẹ nào mới tại phiên tòa phúc thẩm. Với hành vi của bị cáo, bản án của cấp sơ thẩm là phù hợp nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Ngoài ra bản án cấp sơ thẩm cũng có thiếu sót khi ghi không đúng tên họ của Hội thẩm nhân dân nhưng đó chỉ là sơ sót nhỏ, không làm thay đổi bản chất vụ án do vậy tuyên y án sơ thẩm .