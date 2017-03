Vụ nhà ngoại cảm "dỏm": Bắt khẩn cấp em vợ “cậu Thủy”

Trước đó, qua quá trình điều tra từ “cậu Thủy”, công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Phương là đồng phạm trong vụ án lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Hiện cơ quan Công an đang di lý Phương vào Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Phương là em gái của Mẫu Thị Duyên (vợ Nguyễn Thanh Thúy hay còn gọi là cậu Thủy), là một mắt xích quan trọng trong vụ án.

“Cậu Thủy” (mặc áo xám đứng giữa) phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thực hiện cất bốc hài cốt giả tại Quảng Trị . VIẾT LONG

Như Pháp Luật TPHCM đã nhiều lần đưa tin, ngày 27-5- 2013 với sự chỉ đạo của Thúy kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiến hành cất bốc chín bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Tại đây, Thúy đã cho một người thân của mình “nhập vong” và tiến hành theo kịch bản đã được định sẵn. Tuy nhiên, quá trình cất bốc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, phát hiện hài cốt đó không phải là hài cốt liệt sĩ. Vào ngày 28-10-2013, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bắt tạm giam Thúy và Duyên với cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả giám định các mẫu xương tại hố chôn mà “cậu Thủy” cất bốc tại xã Gio Mai cũng cho thấy hầu hết là xương động vật. Liên quan đến vụ án, vào tháng 2-2013, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành gia hạn tạm giam thêm bốn tháng đối với vợ chồng “cậu Thủy” để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, “cậu Thủy” đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thực hiện cất bốc tất cả 150 hài cốt liệt sĩ, ở các tỉnh ĐăkLăk, Bình Phước với phí bồi dưỡng cho “nhà ngoại cảm” từ 80 đến 180 triệu đồng/mộ. Ban đầu xác định các hài cốt trên đều là xương động vật.

VIẾT LONG