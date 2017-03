Vụ nhà thầu định hối lộ 600 triệu cho giám đốc sở: Năng lực nhà thầu yếu kém

Theo Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, nguyên nhân vụ sập tường nêu trên ngoài việc do mưa thì nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế yếu kém về năng lực. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phương Nam đã áp dụng các biện pháp, trình tự thi công chưa hợp lý khiến bức tường chịu lực kém nên sập. Thời gian thi công gói thầu số 2 chậm. Số công nhân xây dựng hạng mục tường rào chỉ có 3-6 người trong khi nhà thầu cam kết từ 10 đến 15 công nhân...

Như đã phản ảnh, quá trình thực hiện gói thầu số 2, xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều chuyện: nhà thầu than vãn là phải chung chi gần 1 tỉ đồng… Sau khi xác minh, công an chỉ điều tra hành vi vu khống của nhà thầu, bắt tạm giam ông này tội vu khống. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau đã đề nghị cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra làm rõ cả những dấu hiệu nhận tiền bất chính của cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau.

TRẦN VŨ