Vụ nổ súng tại Tỉnh ủy Yên Bái: Đình chỉ vụ án

Kết quả xác minh tố cáo Từ tháng 4 và tháng 7-2015, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhận được 2 lá đơn (đơn nặc danh) tố cáo tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái và giao cho Công an tỉnh Yên Bái tiến hành xác minh nội dung đơn. Kết quả điều tra cho thấy quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Yên Bái, Ban quản lý dự án và Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn để xảy ra sai phạm khi sử dụng một phần kinh phí dự án để chi vào các việc như: chi ăn uống, tiếp khách, tổ chức hội nghị tại thôn bản; chi thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ; mua sẵm thiết bị văn phòng phẩm. Các khoản chi này ngoài quy định của dự án, tuy nhiên chưa phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân. Nguyên nhân để xảy ra sai phạm là do công tác quản lý, chỉ đạo chưa sâu sát, cán bộ thực hiện chưa nắm vững các quy định về thanh quyết toán. Cơ quan chức năng xác định ông Đỗ Cường Minh là người quản lý, điều hành chung hoạt động của dự án, trong quá trình thanh quyết toán đã trực tiếp ký duyệt vào các chứng từ chi ngoài quy định... Từ kết luận trên, ngày 17-8, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã họp và đồng ý để Công an tỉnh Yên Bái chuyển hồ sơ kết quả xác minh tố cáo cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT, đồng thời phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo tập thể, cá nhân kiểm điểm sai phạm.