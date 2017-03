Vụ nổ xe khách tại Lào: Phó thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào xử lý, khắc phục hậu quả, cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn nhằm giảm tối đa thiệt hại về người. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục sớm đưa các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn về quê mai táng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Quảng Bình chỉ đạo Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tiếp cận các nạn nhân tử vong làm thủ tục và tang lễ theo truyền thống văn hóa địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải.



Nhiều vụ tai nạn xe khách xảy ra trong năm 2016 làm nhiều người tử vong. Ảnh minh họa

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình, Nghệ An tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn hai tỉnh.



Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý kinh doanh vận tải liên vận quốc tế theo các hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước khác. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật này đến các đơn vị tham gia kinh doanh vận tải liên vận trong cả nước.

Trước đó, theo báo cáo sơ bộ từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình, vào lúc 4 giờ sáng 2-6 trên địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, Lào, cách cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình khoảng 15 km, xảy ra vụ nổ xe khách mang biển số Lào UN 3897 (do cơ quan chức năng của Lào cấp) làm chín người chết, ba người bị thương. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều là người Việt Nam, quê Nghệ An.