Vụ “ôm vợ bạn”: Trái đạo đức nhưng không thể phạt

Vụng trộm với vợ bạn Theo cáo trạng, tối 26-4-2009, Phong, Lê Văn Thái và anh Nguyễn Trường Kha uống cà phê gần nhà Phong. Thái uống xong về trước. Một lúc sau Phong cũng về. Tới nhà Phong bắt gặp Thái đang ôm vợ mình nên đã xông vào đánh. Sau đó Phong điện thoại cho vợ Thái cùng với Kha tới chứng kiến. Trong khi vợ Thái tra hỏi chồng, Phong ra phía sau nhà lấy búa đánh gãy chân Thái (thương tật 15%). Phong còn dùng kéo xởn tóc Thái... Do bị đánh và xởn tóc, Thái xin Phong dừng lại và đề nghị đưa 30 triệu đồng để đền bù danh dự. Phong không đồng ý và yêu cầu phải là 300 triệu đồng, nếu không sẽ cắt… Vì sợ nên Thái đồng ý. Phong buộc Thái phải viết giấy mượn nợ 300 triệu đồng và kêu anh Kha ký tên làm chứng. Hôm sau, Phong đem tờ giấy trên ra Công an thị trấn Phú Thiện xin xác nhận để đi sao y thành nhiều bản thì bị công an lập biên bản thu giữ tờ giấy và khởi tố vụ án.