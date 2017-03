Vụ ông Dương Chí Dũng: Có thể buộc thôi việc ngay sau khi truy nã

Diễn tiến vụ việc - Ngày 18-5-2012, ông Dương Chí Dũng bị Bộ GTVT tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. - Ngày 19-5-2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với ông Dũng. - Ngày 5-9-2012, ông Dũng bị bắt, bị tạm giam. - Tháng 12-2013, ông Dũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội tham ô; 18 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. - Ngày 7-5-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hà Nội tuyên y án sơ thẩm. - Ngày 10-6-2014, Bộ GTVT chính thức ra quyết định kỷ luật ông Dũng với hình thức buộc thôi việc do vi phạm pháp luật bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật.