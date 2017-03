Vụ ông Tâm kiện bà Liễu đòi nợ: Hai lần hòa giải không thành

Ngày 25-6, thông tin từ TAND TP Tân An, tỉnh Long An cho biết trong vụ ông (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT Long An) kiện bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) ra tòa để đòi nợ, TAND TP Tân An đã chuyển hồ sơ về phường 6 để hòa giải nhưng 2 lần hòa giải vẫn không thành.

Vì vậy, TAND TP Tân An sẽ tiếp tục hòa giải, nếu không thành thì sẽ đưa vụ kiện ra xét xử. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi bà Liễu bị bắt giam về tội “Giết người”, vợ chồng ông Tâm đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Tân An để đòi nợ bà Liễu 150 triệu đồng và một lô đất ở khu dân cư Đại Dương (phường 6, TP Tân An).



Hiện bà Liễu chỉ mới trả được 78 triệu đồng tiền lãi đối với phần nợ và chưa giao phần đất đã bán. Trong khi đó, bà Liễu cho rằng đây là số tiền ông Tâm đánh bài thua ở Campuchia, sợ vợ la nên kêu bà Liễu viết giấy vay nợ.



Theo M.Sơn (NLĐ)