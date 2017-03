Vụ ông Trịnh Xuân Thanh: Xin ra khỏi Đảng khi đang bị xử lý vi phạm, được không?

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sự vụ liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu từ việc báo chí phát hiện ông sử dụng xe Lexus của tư nhân nhưng lại gắn biển số xanh khi đang là phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBKT Trung ương vào cuộc làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến ông Thanh. Ngày 11-7, UBKT Trung ương đã ra thông báo về kết quả kiểm tra, kết luận ông Thanh có khuyết điểm, vi phạm trong thời gian từ năm 2007 đến 2013. Cụ thể, trên các cương vị là phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc, rồi bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Thanh được cho là có liên quan đến khoản thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) của công ty này (nhiều tổ chức, cá nhân trong tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự). Những vi phạm, thua lỗ nêu trên là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. UBKT Trung ương cho rằng ông Thanh chưa nghiêm túc, thành khẩn tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm của bản thân. Khi thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Thanh đã sử dụng biển số xe công cho xe tư nhân để lưu hành là trái quy định, gây phản cảm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân… Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ việc để xảy ra thua lỗ hơn 3.000 tỉ đồng ở PVC. Liên quan đến ông Thanh, Thủ tướng đã giao Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ kiểm tra, làm rõ. Thông tin trên các báo cũng cho hay Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ thua lỗ ở PCV thời ông Thanh làm lãnh đạo.