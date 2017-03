Vụ phá lan can cầu cho ô tô đi: Kỷ luật 2 cán bộ ấp

Liên quan đến vụ phá lan can hàng loạt cầu nông thôn (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), ngày 13-9, UBND huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã có văn bản thông tin về việc xử lý cán bộ liên quan.

Theo văn bản này, việc bảy cây cầu nông thôn tại ấp Thới Thạnh và ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân bị đập rồi bẻ ngả qua một bên để cho ô tô qua lại, chịu trách nhiệm chính là các ông Lê Văn Thuộc - Bí thư Chi bộ ấp Thới Thạnh và ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng ấp Bình Thạnh. Hai ông này bị thi hành kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.

Riêng ông Huỳnh Đương Quan - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Giai Xuân bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.



Một trong những cây cầu bị đập phá lan can. Ảnh: GIA TUỆ

Theo UBND huyện Phong Điền, qua kiểm tra cho thấy có xảy ra tình trạng đập chân lan can cầu nông thôn như báo chí phản ánh và việc tự ý đập phá mở rộng lan can cầu là do ấp thực hiện, có tổ chức họp dân xin ý kiến nhưng không báo với cấp có thẩm quyền, sai quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện UBND xã Giai Xuân đã tổ chức khắc phục lại hiện trạng ban đầu bảy cây cầu đã bị đập phá và bẻ cong lan can.





Lan can bị đập phá và bẻ dạt qua một bên. Ảnh: GIA TUỆ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, người dân tại các ấp Thới Thạnh, Bình Thạnh thuộc xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) phản ánh có đến 7/8 chiếc cầu bê tông trên tuyến đường liên ấp bị đập gần đứt phần chân lan can, đẩy dạt ra hai bên nhằm mở rộng không gian cầu.

Dư luận nghi vấn mục đích của việc đập phá này là để cho ô tô của quan chức sống trên địa bàn vào ra được dễ dàng…



Cận cảnh lan can bị đập phá và bẻ dạt qua một bên. Ảnh: GIA TUỆ

Khi báo chí vào cuộc làm rõ thì ban đầu lãnh đạo xã cho biết là có cho chủ trương miệng để ấp làm với mục đích phục vụ nhu cầu xe cấp cứu qua lại khi nhu cầu chuyển bệnh. Nhưng sau đó, chính Bí thư chi bộ cũng như trưởng ấp có những cây cầu bị đập phá lan can lại tự nhìn nhận là tự ý huy động nhân lực để phá sau khi tổ chức họp dân lấy ý kiến…