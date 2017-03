Vụ “Phá nhà máy thủy sản ở Sóc Trăng”: Bị cáo khai được cho phép gỡ máy móc

Ngày 18-3, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm (lần bốn) xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản bạc tỉ tại Nhà máy chế biến thủy sản Vạn Hưng. Trước đó, vụ án này liên tục phải điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, đặc biệt là vai trò liên quan của ông Nguyễn Quốc Văn (nguyên Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu) trong vụ án...

Cùng nhau vi phạm

Hồ sơ thể hiện cuối năm 2010, sau nhiều lần đòi không được trên 1,6 tỉ đồng mà Nhà máy Vạn Hưng (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nợ của một người quen, Phạm Thị Mai đã mua lại nhà máy này với giá 5 tỉ đồng. Hai bên thỏa thuận thêm là phía Vạn Hưng được phép bán nếu có người khác mua giá cao hơn. Tuy nhiên, sau đó Vạn Hưng không tìm được người mua khác đồng thời cũng không thực hiện việc mua bán với bà Mai. Bà Mai đã dựa trên hợp đồng mua bán (chưa qua công chứng, chỉ có xác nhận của xã) tiến hành tháo gỡ máy móc nhà máy.

Công tố viên lập luận, thủ tục mua bán nhà máy chưa được lập đúng trình tự thủ tục, phía Vạn Hưng chưa đồng thuận giao nhà máy nhưng bà Mai đã mang thiết bị nhà máy đi là vi phạm. Viện truy tố bà Mai về hai tội là cưỡng đoạt tài sản (hơn 1,8 tỉ đồng) và hủy hoại tài sản (6 triệu đồng) là chính xác.

Hai bị cáo Mai và Tùng tại phiên xử. Ảnh: TV

Ngoài ra theo công tố viên, bị cáo Võ Thanh Tùng cũng không chứng minh được có sự cho phép của Vạn Hưng nên hành vi “ăn theo”, tháo gỡ máy móc nhà máy cũng phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản (70 triệu đồng).

Tại phần xét hỏi, bị cáo Tùng, Mai đều thừa nhận hành vi nhưng cùng nói lý do là được sự đồng ý của ông Khưu Chí Thức (Phó Giám đốc của Vạn Hưng).

Ngược lại, ông Thức phủ nhận hoàn toàn và cho rằng mình đã nỗ lực báo cho công an để ngăn chặn.

Hai bị cáo tiếp tục đưa ra nhân chứng cho thấy ông Thức đã gọi điện thoại đồng ý cho tháo máy móc, tuy nhiên nhân chứng này đã khai không thống nhất, lúc thì bảo nghe thấy, khi thì nói chỉ nghe bà Mai gọi chửi mà thôi...

Ông Văn là nhân chứng?

Về sự liên quan của ông Nguyễn Quốc Văn, người bị hại cho rằng ông này chủ mưu toàn bộ vụ việc. Phía này bảo ông Văn tham gia sâu và từ đầu vào việc xử lý nợ cho Vạn Hưng và bị cáo Mai. Kế hoạch hợp đồng mua bán nhà máy được soạn thảo tại phòng làm việc của ông Văn. Nhiều nhân chứng khẳng định thấy ông Văn xuất hiện tại Nhà máy Vạn Hưng cùng bị cáo Mai trước khi vụ tháo gỡ nhà máy diễn ra một ngày. Ông Văn gọi điện thoại thuê xe cẩu của cơ quan điện lực và chiếc xe này sau đó đã đến nhà máy cẩu thiết bị. Người trực tiếp tháo gỡ nhà máy là Ngô Minh Duy trước đó cũng xác nhận với chủ nhà máy (có ghi âm lại) rằng do ông Văn thuê nhưng khi vụ án xảy ra, ông Duy đã đi khỏi địa phương, cơ quan điều tra không lấy được lời khai.

Tuy nhiên, cáo trạng được công bố tại phiên tòa vẫn cho rằng ông Văn chỉ là nhân chứng trong vụ án, không đủ căn cứ để kết luận ông là đồng phạm như tố giác của chủ Nhà máy Vạn Hưng.

Một tình tiết mới xuất hiện tại phiên tòa hôm qua đó là ông Nguyễn Hoàng Linh (nguyên Trưởng Công an xã Vĩnh Châu - địa bàn xảy ra vụ án) xác nhận ông Văn đã bồi dưỡng cho anh em công an xã 200.000 đồng ngay thời điểm xảy ra sự cố ở Vạn Hưng. Sau đó, máy móc của Nhà máy Vạn Hưng lần lượt bị các bị cáo tháo gỡ mang đi trót lọt dù người bị hại đã báo công an liên tục.

Hôm nay (19-3), phiên tòa tiếp tục làm việc...

TRẦN VŨ