Vụ “Phá nhà máy thủy sản ở Sóc Trăng”: Nạn nhân đòi khởi tố nguyên trưởng công an huyện

Bị truy cứu từ chuyện gỡ máy móc đòi nợ Hồ sơ thể hiện đòi tiền nợ cá không được, ngày 18-2-2011, bị cáo Mai cho người đến gỡ máy móc, thiết bị của Nhà máy Vạn Hưng. Bị cáo Tùng (cũng là chủ nợ của Vạn Hưng) thấy vậy cũng làm theo... Để bảo vệ quyền lợi, Vạn Hưng tìm đến Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Đầu tháng 3-2011, báo có vệt bài điều tra liên quan đến vụ việc. Sau đó, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án như nêu trên. Quá trình điều tra, nạn nhân cung cấp nhiều chứng cứ thể hiện ông Nguyễn Quốc Văn can dự vào vụ án. Cụ thể, ông tham gia bàn bạc việc mua bán Nhà máy Vạn Hưng giữa bị cáo Mai và Vạn Hưng; cho bị cáo Mai mượn 20 triệu đồng để đặt cọc mua bán; tham gia soạn thảo hợp đồng mua bán và gọi điện thoại kêu phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu đến ký xác nhận hợp đồng, đóng dấu. Những thiết bị nặng hàng tấn tại Nhà máy Vạn Hưng bị Mai tháo gỡ. Ảnh: TV Hai nhân chứng xác nhận chính ông Văn gọi điện thoại mượn xe cẩu của Điện lực Vĩnh Châu đi cẩu hàng và sau đó chiếc xe này đã đến giúp bị cáo Mai cẩu các thiết bị của Vạn Hưng. Người thợ trực tiếp gỡ máy móc Vạn Hưng tên Ngô Minh Duy xác nhận với Vạn Hưng rằng được ông Văn thuê đến tháo gỡ máy móc, thiết bị đơn vị này. Ngoài ra, ông Đỗ Văn Ngọc (nhân chứng, cũng là người liên quan trong vụ án) khẳng định ông Văn đã tìm đến nhà máy định bắt người điện thoại báo tin tháo gỡ nhà máy cho giám đốc công an tỉnh. Thế nhưng cơ quan tố tụng đều cho rằng ông Văn không phạm tội. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND tỉnh đã yêu cầu VKS cùng cấp điều tra bổ sung xác định ông Văn có phải là đồng phạm với bị cáo Mai hay không. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS cho rằng chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Văn như đã đề cập ở trên...