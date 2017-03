Vụ phá rừng pơ mu: Chưa xác định được kẻ chủ mưu

Phía cơ quan điều tra cũng đã thông báo về việc có thêm năm đối tượng ra đầu thú để khai nhận sự việc gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi); Nguyễn Văn Thu (26 tuổi); Nguyễn Văn Phường (32 tuổi); Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi, cùng ngụ Bố Trạch, Quảng Bình). Trước đó, chín đối tượng đã ra đầu thú gồm: Phạm Văn Bồng (SN 1990, ngụ tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Châu (SN 1990, ngụ 1990, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Cường (SN 1986, ngụ tại Bắc Sơn Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa và Lê Hồng Diêu (SN 1992, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Nguyễn Văn Dũng (SN 1986); Nguyễn Văn Tùng (SN 1989); Cao Văn Hới (SN 1992); Nguyễn Văn Danh (SN 1989) và Nguyễn Văn Long (SN 1993, cùng ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).