Vụ 'quà khủng' 400 triệu: Công an triệu tập giám đốc Sở Y tế

(PL)- Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục có buổi làm việc thứ hai với những người có liên quan trong vụ “giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An trả quà “khủng” 400 triệu đồng”, trong đó có ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh cũng lập biên bản tạm giữ một số tài liệu liên quan gồm hai phiếu thu, một sổ của thủ quỹ và năm phiếu chi của Sở Y tế. Trước đó, ông Liêm nói với PV số tiền 400 triệu đồng được đại diện một doanh nghiệp biếu cho Sở Y tế vẫn còn nguyên. Tuy vậy, chiều 7-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay đã được Sở Y tế trích 50 triệu đồng trong số tiền 400 triệu đồng trên cho hoạt động về nguồn, ủng hộ xây nhà, quà tết… “Cuối năm 2014, Ban Dân vận có nhận 50 triệu đồng của Sở Y tế để ủng hộ cho chương trình về nguồn. Lúc đó chúng tôi chỉ nghe họ nói đây là tiền do một số mạnh thường quân ủng hộ chứ không biết đó là tiền nằm trong số tiền 400 triệu đồng” - một lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nói. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 7-9, ông Lê Thanh Liêm cho biết Sở đã chi khoảng 150 triệu đồng trong tổng số 400 triệu đồng số tiền nói trên để làm từ thiện. Việc chi tiền này có thông báo với Sở Tài chính tỉnh. “Bây giờ nếu là làm sai, kiểm điểm thì đành chịu. Nếu không cho phép thì chúng tôi sẽ lấy nguồn khác bù vào, vì số tiền đã tiêu là được dùng cho hoạt động từ thiện” - ông Liêm nói. HOÀNG NAM