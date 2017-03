Vụ ‘quà khủng’ 400 triệu: Công an triệu tập những người liên quan

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM hôm qua (3-9), ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan như thanh tra tỉnh, công an tỉnh thẩm tra xác minh thông tin đại diện doanh nghiệp (DN) đến nhà giám đốc Sở Y tế tỉnh tặng 400 triệu đồng.

Cùng ngày, PV đã nhiều lần liên hệ, tìm gặp ông Đỗ Hữu Quân, người được ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Y tế nói là đã mang gói tiền 400 triệu đồng đến nhà riêng ông Liêm vào ban đêm gửi tặng cho Sở Y tế. ông Quân chỉ trả lời ngắn gọn: “Cơ quan điều tra đã mời tôi làm việc. Tôi chỉ trình bày với cơ quan điều tra thôi”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương Oanh, thủ quỹ Sở Y tế, là người ký biên lai thu 400 triệu đồng từ ông Liêm, cũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Giấy triệu tập không ghi rõ nội dung làm việc, chỉ yêu cầu bà Oanh có mặt tại cơ quan điều tra vào 8 giờ ngày hôm nay (4-9). Trước đó, trong phiếu thu ghi rõ: “Nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Quân 400 triệu đồng”, ở phần trên ghi ngày lập phiếu là 22-12-2014 nhưng phần phía dưới ghi ngày 22-12-2015, bà Oanh cho biết có sự nhầm lẫn. Cụ thể, thời điểm nhận tiền do giám đốc sở chuyển là năm 2014.

Toàn bộ khu đất nền của bệnh viện có khoảng 10 hầm đất. Ảnh: Hoàng Nam

Tặng quà là để cảm ơn?

Chiều 3-9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đánh giá việc nộp lại quà tặng của ông giám đốc sở là đáng hoan nghênh. Hiện chưa thể đánh giá có lợi gì hay không nhưng một DN đem tiền đến nhà riêng của giám đốc để “hỗ trợ cho sở” là khác thường. Do vậy Ban Nội chính Trung ương sẽ yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An chỉ đạo ngành chức năng làm rõ vụ việc trên.

“Lẽ ra lãnh đạo tỉnh phải vào cuộc xác minh ngay khi nghe tin, không để kéo dài gây dư luận không hay. Theo tôi, chỉ cần làm rõ có động cơ như lợi dụng ảnh hưởng hay có trục lợi khi tặng quà mà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng theo Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng hay không. Nếu không chứng minh có động cơ trục lợi (của ông giám đốc hay sở) thì chỉ có thể rút kinh nghiệm về quy trình xử lý quà tặng. Nếu quà trên mức tình cảm thì phải trả lại người tặng (không phải đưa hối lộ hay các hành vi Luật Phòng, chống tham nhũng quy định - NV). Còn nếu quà đó có vi phạm pháp luật thì phải báo cáo cho cấp thẩm quyền xử lý, sung vào ngân sách nhà nước” - vị này nói.

Một lãnh đạo Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết thêm việc ông giám đốc đem nộp quà cho văn phòng sở là không đúng. “Hỗ trợ” hay “tặng” chỉ là cách dùng từ. Còn bản chất là sau khi trúng thầu dự án, DN này đã đến gặp giám đốc sở để tặng quà gọi là hỗ trợ sở là không phải ngẫu nhiên. Việc này có thể giải thích rằng DN này cảm ơn sở tạo điều kiện để họ trúng thầu dự án. Như vậy, liệu có minh bạch trong đấu thầu không? Liệu có việc DN được lợi trong dự án trên nên quay lại tặng quà cảm ơn?

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ thầu

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hòa, Long An) trúng thầu hạng mục san lấp mặt bằng của dự án xây dựng BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường). Dự án này do Sở Y tế làm chủ đầu tư nhưng ông Liêm đã từng phản đối vị trí bất hợp lý của dự án, lại tốn nhiều chi phí san lấp, trong khi nếu sửa chữa bệnh viện cũ ít tốn kém hơn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu. Theo kết quả phê duyệt, chỉ riêng phần san lấp đã 19 tỉ đồng.

Theo ông Liêm, sau khi DNTN Huỳnh Luông được chọn thì ông Quân đã mang tiền đến và lúc đó ông không biết ông Quân có liên hệ gì với DN Huỳnh Luông. Ngày 3-9, ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh (do một phó giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn) đã kết thúc việc kiểm tra dự án BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa. Kết quả, đoàn đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo ông Hùng, đoàn làm việc từ ngày 18-5 đến 24-7 và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Bước đầu cho thấy có dấu hiệu làm giả hồ sơ về năng lực, nhân sự của nhà thầu. “Hai trong ba nhà thầu liên quan là DNTN Huỳnh Luông (Đức Hòa) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Nam Bộ có dấu hiệu sai phạm. Tuy vậy, đoàn vấp phải sự bất hợp tác và bị gây khó khăn trong quá trình thanh tra” - ông Hùng nói.