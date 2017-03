Vụ “Quán bia không quá 30 độ C”: Quá bất hợp lý

Theo vị này, các yếu tố môi trường, nhiệt độ bán hàng là do người kinh doanh, người làm dịch vụ họ thiết kế, họ chịu trách nhiệm đối với khách hàng của mình. Đây thực chất chỉ là kỹ thuật thương mại, mua bán hàng hóa. Miễn sao điểm kinh doanh đó thu hút khách đến uống thoải mái, giá cả, bảo đảm an toàn mua bán thuận lợi.

Trao đổi với chúng tôi cùng ngày, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho rằng những quy định trong dự thảo hướng dẫn quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia của Bộ Công Thương vừa đưa ra lấy ý kiến đã tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm mà Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên, theo ông Quang, những quy định trên không có gì sáng tạo so với những quy định đã có.

TÚ UYÊN - HUY HÀ