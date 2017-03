Vụ quán Xin chào: Cách chức trưởng Công an huyện Bình Chánh

Quang cảnh buổi họp chiều 23-8 của Công an TP.HCM

Theo quy định, thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật với cấp trưởng công an huyện thuộc về Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an).

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã họp hội đồng kỷ luật và đề xuất Bộ Công an về hình thức xử lý kỷ luật Đại tá Quý. Hiện Đại tá Quý được chuyển về Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM chờ bố trí công tác.

Sau khi xác định trách nhiệm về những sai phạm trong vụ quán cà phê Xin chào, Công an TP.HCM đã điều động Thượng tá Lê Văn Hải - nguyên Phó Trưởng Công an quận 8 - về làm phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phó trưởng Công an huyện Bình Chánh và phụ trách chung trong thời gian chờ bổ nhiệm trưởng Công an huyện Bình Chánh.