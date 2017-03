Vụ quán Xin chào: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Công an huyện Bình Chánh

Tuy nhiên, vụ việc này do có cán bộ thuộc ban chỉ huy quận huyện nên Công an TP.HCM chỉ có thẩm quyền kiến nghị hình thức để Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an ra quyết định xử lý.



Cụ thể, hình thức xử lý cán bộ có liên quan như thế nào, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho biết hiện nay ban giám đốc đang chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh kiểm tra xác định rõ các cán bộ chiến sĩ nào có liên quan. Đồng thời đang yêu cầu các cán bộ chiến sĩ có liên quan viết kiểm điểm mới tính được. "Theo quy trình, cụ thể mỗi cá nhân phải làm kiểm điểm, rồi công an huyện tổ chức họp đưa ra hình thức gửi lên Công an TP.HCM ra quyết định.

Riêng lãnh đạo ban chỉ huy quận huyện do Ban giám đốc Công an TP.HCM họp đưa ra hình thức để Bộ Công an ra quyết định xử lý. Hiện tại cán bộ kiểm điểm và hình thức kiểm điểm Công an huyện Bình Chánh chưa báo cáo lên cho chúng tôi, nên chúng tôi chưa có danh sách cụ thể" - lãnh đạo này cho biết.