Vụ rải hóa chất phá QL1A: Treo thưởng 50 triệu đồng cho người cung cấp tin

Liên quan đến clip do Tập đoàn Sơn Hải nộp lên cơ quan công an, các hình ảnh đang được mổ xẻ và nghiên cứu chuyên sâu. Chiếc xe trong clip đã được nhận dạng và hiện đang ở trong khuôn viên của công an huyện. Hai nghi can là LĐH (người lái) và phụ xe TXC (lái xe ở huyện Bố Trạch, phụ xe ở huyện Quảng Ninh) đã được triệu tập.

Bước đầu hai người này khai nhận đó là chai nước dùng để tẩy nhựa thông vì xe của họ thường chở nhựa thông cho một công ty ở Quảng Trị. Chai dung dịch này được để ở giá đỡ của bình ắc quy bên hông xe và bị văng, rơi xuống đường khi chạy vào vòng xoay. Hai người này đã được trở về nhà.



Chiếc xe hiện đang giữ tại cơ quan chức năng

Công an huyện Bố Trạch đã in tờ rơi phát đến các hộ dân sống dọc QL 1A vận động cung cấp thông tin nghi vấn.

Ngoài ra, các hộ dân có camera an ninh cũng được vận động ghi lại hình ảnh dọc QL 1A để phát hiện đối tượng khả nghi. Công ty Sơn Hải cũng treo thưởng 50 triệu đồng cho những ai cung cấp thông tin để bắt được đối tượng rải hóa chất phá QL 1A.

