Vụ sang nhượng đất trái phép ở Vũng Tàu: Công an quyết định tạm giữ 19 tỉ đồng

(PL)- Liên quan đến vụ án bao chiếm, sang nhượng trái phép đất do Nhà nước quản lý tại số 1A Trần Phú, TP Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra quyết định tạm giữ gần 19 tỉ đồng do năm cá nhân thu lợi bất chính từ việc sang nhượng trái phép.

Công an đã gửi quyết định đến từng người và hạn trong vòng 10 ngày phải nộp lại số tiền trên. Hiện cơ quan chức năng đang xem lại kết quả giám định để xác định thiệt hại của Nhà nước do hành vi bao chiếm, sang nhượng trái phép đất của các cá nhân có liên quan gây ra để tiếp tục điều tra, xử lý. Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, năm 2000, khu đất rộng cả ngàn mét vuông nằm sát biển thuộc khu vực Bãi Trước này bị vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh bao chiếm. Dù UBND TP Vũng Tàu ra quyết định thu hồi để bàn giao lại cho Công ty Lâm viên Cây xanh TP Vũng Tàu nhưng vợ chồng bà Thanh vẫn viết giấy tay chuyển nhượng cho người khác. Sau đó những người mua đất đã chia lô, chuyển nhượng cho một số cá nhân khác bằng giấy tay như đã nêu trên. Tháng 6-2012, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án trên. TRÙNG KHÁNH