Vụ sập cầu Ghềnh: Ga Biên Hòa đang quá tải

Tối ngày 20-3, sau khi xảy ra sự cố xà lan tông sập cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến cho tuyến đường sắt vào TP.HCM bị tê liệt. Vì vậy, hàng ngàn hành khách phải dồn về ga Biên Hòa để lên tàu hoặc xuống ga để vào TP.HCM khiến khu vực chờ khách của ga Biên Hòa đang quá tải, không còn chỗ trống. Nhiều người đã phải ngồi ra bên để chờ.



Từng dòng người đang đổ về ga Biên Hòa



Khu vực nhà chờ ga đang dần quá tải.

Theo ghi nhận của PV, hàng ngàn người đang phải ngồi nhà chờ để chờ lên tàu ra Bắc, những đoàn người từ TP.HCM được những chuyến xe ô tô chở vào ga và ngược lại từ ga lên ô tô để vào TP.HCM. Khu vực đường vào ga Biên Hòa ô tô khách xếp từng hàng dài chờ đón khách.



Lực lượng chức năng địa phương đã tăng cường để điều tiết giao thông khu vực ra vào ga và đảm bảo an ninh trật tự cho hàng khách. Ở những nút giao thông về TP.HCM lực lượng công an cũng túc trực để tránh tình trạng kẹt xe khi những đoàn ô tô chở khách từ TP.HCM vào ga.

Ông Trần Văn Thành – Đội trưởng đội bảo vệ an ninh hành khách ga Biên Hòa cho biết, sau khi sự cố sập cầu Ghềnh xảy ra Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo ga Biên Hòa phải huy động toàn bộ lực lượng nhân viên an ninh để giữ gìn an ninh trật tự để hành khách được an tâm đi lại.



Đoàn xe ô tô xếp hàng chở đón khách nối hàng dài con đường vào ga Biên Hòa.

Trong cuộc họp chiều nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định, vụ việc làm ảnh hưởng rất lớn vận tải đường sắt Bắc – Nam. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phải tổ chức lại ngay việc vận tải đường sắt Bắc - Nam và cần có phương án giải tỏa kịp thời ga Biên Hòa, không ảnh hưởng đi lại của người dân.



“Trong trường hợp chưa giải tỏa kịp thì công ty phải có phương án cho hành khách chỗ ăn, chỗ ở. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn giao thông”, thứ trưởng Trường chỉ đạo.