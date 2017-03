Vụ sập cầu Ghềnh: Tạm giữ hình sự ba nghi can

Phan Thế Thượng, chủ tàu kéo sà lan.

Liên quan đến vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh, chiều 22-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thế Thượng (63 tuổi, chủ tàu kéo sà lan), Trần Văn Giang (36 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.



Ba người này được được cho là những nghi can đã vận hành sà lan 800 tấn đâm sập cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai vào 11 giờ 30 phút ngày 20-3 khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt hoàn toàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để điều tra. Hiện cơ quan công an cũng đang xem xét ra quyết định khởi tố bị can đối với Thượng, Giang và Lẹ.

Theo thông tin ban đầu, vào 11 giờ 30 ngày 20-3, Giang và Lẹ là hai người trực tiếp điều khiển tàu đẩy mang số hiệu SG - 3745 đẩy sà lan SG - 5984 đi từ tỉnh Tiền Giang đến TP.Biên Hòa. Khi đến chân cầu Ghềnh, do thiếu quan sát nên đã để sà lan đâm trực diện vào trụ cầu số 2 của cầu Ghềnh làm 2 nhịp cầu đổ sập xuống sông.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ba nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chủ tàu đẩy Phan Thế Thượng khai là tài công chính trong sáng 20-3, ông này điều khiển tàu đẩy sà lan lên TP Biên Hòa. Khi đi đến phà Cát Lái (TP.HCM), ông Thượng lên bờ đi công việc riêng và giao cho Giang và Lẹ điều khiển tàu tiếp tục đưa sà lan đến cầu Ghềnh thì gặp nạn.

Trong khi đó, Giang và Lẹ do không có kinh nghiệm nên khi đến chân cầu Ghềnh gặp dòng nước xoáy, đồng thời tàu đẩy bị chế máy nên không điều khiển được sà lan theo ý muốn để chui qua gầm cầu nên đã tông vào chân cầu phía mép bên trái của sà lan.

Sau vụ tai nạn, sà lan lật úp, đầu kéo bị chìm nên Giang và Lẹ bơi nhanh vào bờ gọi điện thoại cho ông Thượng báo tin rồi cả hai đón xe đò trốn về quê. Khi xảy ra sự việc thì Giang là lái chính.

Tại cơ quan điều tra Giang và Lẹ thừa nhận không có bằng lái tàu. Trong khi đó, ông Thượng khai cách đây khoảng hơn một tháng Giang và Lẹ xin theo lái tàu. Tuy nhiên, không có bằng lái nên ông Thượng cho Giang và Lẹ đi theo để phụ tàu.

Hiện việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.