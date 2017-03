Vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: Hoãn xuất cảnh 48 nhân viên Samsung C&T

Theo đại tá Phan Kế Hiên, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo, Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn bộ 48 nhân viên của nhà thầu là Công ty CP Samsung C&T chưa được xuất cảnh về nước. Bởi nếu họ về nước Hàn Quốc sau mấy tháng mới trở lại Việt Nam thì gây khó khăn cho công tác điều tra”.

Công an đã đến bệnh viện gặp, lấy lời khác các công nhân bị thương đang nằm cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Cùng với đoàn điều tra liên ngành của UBND tỉnh Hà Tĩnh lập (gồm các Sở: LĐ-TB&XH, Xây dựng, Y tế, Ban Quản Lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh…), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đang điều tra độc lập vụ tai nạn. Cán bộ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã vào hiện trường hỗ trợ công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng này.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Lực lượng công an cùng với việc cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh trật tự tại hiện trường, chúng tôi đã thành lập tổ điều tra ngay lúc 1g sáng ngày 26-3. Trên cơ sở xác định các đối tượng, các trường hợp đã bị thương, các đương sự liên quan, chúng tôi sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án”.

Phía đại diện Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) và Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung) đã đến 13 gia đình có công nhân bị thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo để lập “Biên bản thỏa thuận bồi thường và hỗ trợ”. Theo đó, toàn bộ số tiền bồi thường được chi trả là 400 triệu đồng/công nhân thiệt mạng (bao gồm chi phí mai táng phí, bồi thường 30 tháng lương, bồi thường bảo hiểm và các hỗ trợ khác).

Theo nguyện vọng của gia đình, ngày 30-3, hai công nhân bị thương là anh Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn Quý (22 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) được chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, chữa trị. Như vậy, trong số 29 công nhân bị thương có 8 công nhân đã được chuyển ra BV Bạch Mai và BV Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu điều trị.