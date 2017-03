Vụ sập giàn giáo Vũng Áng: Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính

Theo điều tra, nhận định nguyên nhân vụ sập giàn giáo ban đầu: có 1/3 pít tông của hệ thống kích thủy lực nằm phía bên phải giàn giáo bị hỏng khiến cho sàn cốp pha bị nghiêng. Tại hiện trường, thanh dẫn bị cong, bật ra khỏi vị trí ban đầu. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra hỏng pít tông thì cơ quan chức năng chưa xác định được và cần trưng cầu giám định và sự vào cuộc của các chuyên gia cơ khí của Bộ Xây dựng.





Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 13 người chết và 29 người bị thương. Ảnh: Đắc Lam.

Theo phía nhà thầu thi công là Công ty CP Samsung C&T (thuộc Tập đoàn Samsung), hệ thống giàn giáo trên nhập từ Thủy Điển và rất hiện đại. Thiết bị giàn giáo (hệ thống ván khuôn trượt bằng sắt) vẫn còn thời gian kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần, lần cuối cơ quan chức năng kiểm tra là 15-4-2014.

Theo hồ sơ của Cục Hải quan Hà Tĩnh, hệ thống giàn giáo trên là hàng tạm nhập tái xuất, mới 100%, nhập vào năm 2012.



Công nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐẮC LAM

Cũng trong ngày 1-4, theo báo điện tử Chính phủ, người Phát ngôn Chính phủ-ông Nguyễn Văn Nên cũng đã lên tiếng về vụ việc sập giàn giáo tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tối 25-3 làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Ông Nên cho biế, hệ thống văn bản pháp luật về an toàn lao động đã được ban hành khá đầy đủ. Theo pháp luật trong mọi trường hợp, chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BXD về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó có chi phí quản lý về an toàn lao động.

Như đã đưa tin, vào lúc 19g50’ đêm 25-3, tại khu vực thi công giếng chìm cầu cảng Sơn Dương (cầu cảng số 7) nằm trong khu vực thi công dự án của Tập đoàn Fomosa, xảy ra vụ sập giàn giáo thương tâm làm 13 công nhân quê (Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) tử vong và 29 công nhân bị thương. Công ty NIBELC là đơn vị cung ứng lao động cho Công ty Samsung C&T – nhà thầu thi công cho Dự án Formosa thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh (100% vốn Đài Loan).

Chiều 31-3, Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “vi phạm các quy định về an toàn lao động" xảy ra tại khu vực thi công đúc giếng chìm thuộc Dự án Formosa.