Vụ sập hầm: Chủ đầu tư phớt lờ cảnh báo

Nạn nhân cuối cùng xuất viện Ngày 23-12, chị Đặng Thị Hồng Ngọc (25 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong 12 công nhân bị nạn, đã xuất viện sau hơn bốn ngày điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. “Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm, tận tình chăm sóc, động viên của mọi người trong những này qua” - chị Ngọc xúc động nói. Sau khi xuất viện, chị Ngọc được chồng (là đội trưởng đội thi công đường hầm thủy điện) đưa về quê nhà. Tôi có nghe việc khảo sát địa chất công trình thủy điện do một đơn vị của Trung Quốc thực hiện. Thiếu tướng BÙI VĂN SƠN,

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng