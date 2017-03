Vụ sập hầm than tại Hòa Bình vì sao chưa khởi tố?

Ngày 18-11, tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã xảy ra vụ sập hầm than khiến ba người chết. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ngày 25-11, Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án bởi còn phải xem xét vấn đề về thực hiện quy trình khai thác, vấn đề an toàn.

Cũng theo Đại tá Hoàn, nguyên nhân chính của sự cố sập hầm là do vỡ túi nước bên trong lòng đất tràn vào. Việc điều tra phải kết hợp với các cơ quan, ban, ngành khác mới có thể quyết định khởi tố hay không.



Hiện trường vụ sập hầm than

Như tin đã đưa, sáng 18-11 đã xảy ra vụ sập hầm lò than thuộc địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Khi xảy ra vụ việc có bảy công nhân đang làm việc trong hầm thì có bốn người kịp chạy thoát ra ngoài, còn ba người mắc kẹt lại.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm đã đưa ra ngoài thi thể của anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979) trú tại xã Phú Lương, Lạc Sơn (Hòa Bình). Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, hôm 21-11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể của một nạn nhân được xác định là Bùi Văn Tuấn (23 tuổi) ở xã Phú Lương, huyện Tân Sơn. Rạng sáng hôm 23-11, thi thể của nạn nhân cuối cùng là anh Bùi Văn Quý (SN 1992) trú tại xã Phú Lượng, Huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) được tìm thấy.