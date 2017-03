Vụ sập mỏ đá lèn Cờ: Hai phó phòng cùng kêu oan

(PL)- Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An đã hoãn xử vụ sập mỏ đá lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) làm 18 người chết theo đề nghị của VKSND tỉnh Nghệ An.

Theo VKS, hai bị cáo là Nguyễn Công Hải và Hoàng Thanh Long đang khiếu nại quyết định truy tố và kêu oan nên đề nghị tòa hoãn phiên xét xử để trả lời khiếu nại theo quy định. Theo đơn của Hải và Long, hai bị cáo cho rằng bị truy tố oan bởi các cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực khoáng sản của các sở chuyên ngành cấp tỉnh mới là người chịu trách nhiệm nhiều hơn. Hai bị cáo chỉ là phó phòng giúp việc ở cấp huyện (Hải là phó trưởng Phòng Công Thương huyện Yên Thành, Long là phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành). Ngày 1-4-2011, mỏ đá lèn Cờ do Công ty TNHH Chín Mến khai thác đã bị sập làm 18 người chết, bảy người bị thương nặng, thiệt hại hơn 430 triệu đồng. Sau đó, Phan Công Chín (nguyên giám đốc Công ty Chín Mến) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Tháng 8-2011, bị cáo Long bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra xác định bị cáo không có trình độ chuyên môn kỹ thuật về khai thác mỏ, có nhân thân tốt... nên được đình chỉ điều tra. Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ trách nhiệm một số cán bộ liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra khởi tố lại đối với Long và khởi tố thêm Hải về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. ĐẮC LAM