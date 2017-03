Vụ Sonadezi xả bẩn: Ngày 11-10, thẩm định thiệt hại ngoài vùng 114 ha

- thành viên Ban Chỉ đạo giải quyết thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nguồn lợi thủy sản do Sonadezi Long Thành xả bẩn gây ra cho người dân ở lưu vực rạch Bà Chèo, xã Tam An, cho biết như trên. Cụ thể, theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 11-10, Ban chỉ đạo sẽ cử cán bộ chuyên môn cùng với Viện Môi trường Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM tiến hành xác minh cụ thể số hộ sinh sống, sản xuất, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản… trên lưu vực rạch Bà Chèo thực tế bị thiệt hại tài sản do Sonadezi Long Thành xả thải bẩn gây ra nhưng không được kê khai thiệt hại do nằm ngoài vùng 114 ha mà viện đã xác định trách nhiệm của Sonadezi.

Riêng 161 đơn của người dân nằm trong vùng 114 ha, đến nay cơ bản đã qua các bước hướng dẫn kê khai thiệt hại, thẩm định thiệt hại, tổng hợp thiệt hại… Cũng trong tuần này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước áp giá thiệt hại cụ thể cho từng lĩnh vực và từng hộ.

DUY ĐÔNG