Vụ tai nạn làm 14 người chết tại Sa Pa: Do tài xế chủ quan

Ngày 22-10, Đại tá Giàng Ly Pao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết qua kiểm tra nhận thấy thắng của xe khách Sao Việt rơi xuống vực vẫn còn rất tốt, vì thế nguyên nhân tai nạn không phải là do mất thắng mà là do lỗi chủ quan của lái xe. Cũng theo Đại tá Giàng Ly Pao, việc va chạm giữa một xe bốn chỗ với xe khách Sao Việt trước khi tai nạn xảy ra, theo đánh giá ban đầu thì lỗi chủ yếu cũng do tài xế xe khách vì đã lấn làn đường.

“Cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bị can là do tài xế xe khách Sao Việt vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, chưa ổn định sức khỏe” - phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết thêm.

THÀNH VĂN