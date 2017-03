Vụ tấn công CSGT: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Trước đó, trong buổi đối chất giữa bị can Trần Đại Phúc và thượng sĩ Văn Thành Luân, bị can Phúc không thừa nhận tấn công thượng sĩ Luân trước và khẳng định bị đánh từ phía sau bằng gậy điều khiển giao thông. Thượng sĩ Luân lại nói chỉ dùng gậy “khều” từ phía sau lưng. Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh cho rằng việc bị can Phúc tấn công thượng sĩ Luân là đúng, còn thượng sĩ Luân chỉ vi phạm lỗi không thực hiện đúng quy trình công tác.



Nguồn tin cho biết hôm qua Cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức cuộc đối chất giữa bị can Trần Đại Phúc và một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ án.





Theo GIA MINH (TT)