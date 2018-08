Vụ taxi dù lộng hành tại TP: Phạt 32 triệu đồng

Theo ông Lâm, khi sự việc được đăng tải, Sở đã tiến hành làm việc với đại diện hai hợp tác xã (HTX) vận tải xe du lịch 27/7 và 27.7 cùng với chủ phương tiện và các tài xế liên quan. Sở đã lập năm biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 32 triệu đồng. Trong đó, ba xe có hành vi sử dụng taxi chở hành khách có biểu trưng (logo), số điện thoại giao dịch trên xe không đúng với đăng ký của HTX, mỗi xe bị phạt 5 triệu đồng. Hai tài xế Trương Tấn Thành và Nguyễn Đăng Khoa Tân bị phạt mỗi người 8,5 triệu đồng với hành vi kinh doanh vận tải bằng ô tô mà không có giấy phép. Đồng thời hai phương tiện do hai người này lái cũng bị thu hồi phù hiệu và trả lại cho Sở GTVT. “Riêng đối với tài xế và taxi biển số 51G-054.17, sau khi báo phản ánh, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã làm việc và tạm giữ. Do vi phạm xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình nên đã chuyển hồ sơ về Công an quận Tân Bình xử lý” - Sở GTVT cho biết. Ông Lâm cho hay Thanh tra Sở cũng đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất với hai HTX nêu trên. “Hiện Thanh tra Sở đang hoàn thiện kết luận thanh tra, dự kiến sẽ có kết luận trong tuần sau” - ông cho biết.



Tài xế taxi giả tráo tờ tiền 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng. Ảnh: N.TÂN

Sở GTVT cho biết từ năm 2016 Sở đã có kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng taxi nhái nhãn hiệu, “chặt chém”, móc túi khách hàng. Theo đó, từ năm 2016 đến sáu tháng đầu năm 2018, Sở đã phát hiện và xử lý gần 1.500 vụ vi phạm. Còn từ giữa tháng 7 đến nay đã phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm trong hoạt động của taxi. Tổng số tiền phạt là hơn 60 triệu đồng với các hành vi sử dụng tên, logo, số điện thoại không đúng với đăng ký; vi phạm quy định về phù hiệu và về quy tắc giao thông đường bộ.

Theo Sở, sắp tới Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các taxi nhái, giả thương hiệu, “chặt chém” hành khách, dừng đỗ không đúng quy định tại các khu vực, tuyến đường trung tâm TP. Đồng thời phối hợp với Sở Du lịch để thông tin tuyên truyền cho khách du lịch sử dụng phương tiện taxi đang hoạt động trên địa bàn TP. Sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải, đặc biệt là các HTX có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở các tài xế và xử lý nghiêm với các tài xế vi phạm.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài điều tra về tình trạng taxi giả hoành hành tại khu vực trung tâm TP. Qua quá trình điều tra đã phát hiện nhiều hành vi như “chặt chém” khách hàng, dùng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo, tráo tiền của khách du lịch nước ngoài.