Vụ thách nhau cắn 'của quý': Tòa bác đơn kiện đòi bồi thường

Theo Thanh Nga (TNO)

Nguyên đơn là bà N.T.L (38 tuổi), bị đơn là ông T.T.H (60 tuổi) cùng ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.Bà L. khởi kiện yêu cầu ông H. xin lỗi bà công khai tại tòa và bồi thường số tiền 180 triệu đồng, bao gồm bồi thường danh dự, nhân phẩm và mất thu nhập.Theo đơn kiện của bà L, ngày 12.3, bà L cùng nhậu chung với 6 "chiến hữu" tại nhà một người bạn. Đang nhậu thì ông H. đến. Ông H. cũng có sẵn hơi men nên liên tục dùng những lời lẽ khó nghe và hành động khiếm nhã nhắm vào bà.Lý do bà L. trình bày là hai người đã có xích mích, mâu thuẫn từ trước nên trong lúc lời qua tiếng lại thì ông H cởi quần, vạch "của quý" ra và thách bà L. cắn với giá 100 triệu đồng.Theo bà L., trước yêu cầu chưa từng thấy của ông H. bà cảm thấy vô cùng xấu hổ và các bạn nhậu chung cũng không biết xử lý ra sao trước lời thách đố vô tiền khoáng hậu này.Thấy vậy, ông H. "làm tới", nhiều lần thách thức kèm nhiều lời sỉ nhục bà L.. Vì quá bực tức, nên bà cắn mạnh vào "của quý" ông H.Vì bị cắn quá đau, nên ông H. chộp ghế đánh bà nhưng mọi người can ngăn kịp thời. Điều khiến bà L. bức xúc hơn là ông H. sau đó đã làm đơn đề nghị khởi tố bà về hành vi cố ý gây thương tích do “của quý bị trầy xước”.Trả lời trước tòa, ông H. nói mình "chỉ bị xước miếng da" trên của quý nên không yêu cầu bồi thường. Ông phủ nhận việc cược 100 triệu đồng và để bà L. cắn, cũng như chuyện mình cố tình cởi quần, vạch "của quý" ra khoe thách thức bà L. cắn và nói chuyện này là do quá xỉn. Ông cũng cho rằng bà L. đâu có mất gì mà đòi ông bồi thường.Vụ án xảy ra đã làm chấn động dư luận tại địa phương. Nhiều người dân cho rằng không thể ngờ chuyện như vậy cũng có thể xảy ra và không thể chấp nhận được hành động của bà L. cũng như ông H.Trước đó, vào sáng 22.7, nhiều người đã tập trung tại TAND huyện Cai Lậy để theo dõi xét xử sơ thẩm vụ thách cắn "của quý". Tuy nhiên, do có thay đổi, nên phải đến buổi chiều phiên tòa mới diễn ra.